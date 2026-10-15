Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий салат з буряком та кукурудзою: рецепт без майонезу

Новий салат з буряком та кукурудзою: рецепт без майонезу

Ua ru
15 жовтня 2026 12:04
Салат із буряком і кукурудзою: легка овочева страва з лимонною заправкою
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Відварений буряк додає салату солодкуватого смаку, кукурудза — соковитості, а хрустка капуста робить його свіжим і легким. Заправка з лимонним соком, гірчицею та часником чудово об’єднує всі інгредієнти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • відварений буряк — 2 шт.;
  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • пекінська капуста — 120 г;
  • петрушка — кілька гілочок.

Для заправки:

  • нерафінована олія — 2–3 ст. л.;
  • лимонний сік — 2 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • негостра гірчиця — 1 ч. л.;
  • чорний мелений перець — дрібка;
  • сіль — до ½ ч. л., до смаку.
рецепт салату з буряком
Салат з буряком та кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Охолоджений буряк очистити й натерти на великій тертці. З кукурудзи злити рідину.
  2. Пекінську капусту тонко нашаткувати, петрушку подрібнити. Усе перекласти в салатник.
  3. Для заправки змішати олію, лимонний сік, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець.
  4. Полити салат заправкою, перемішати й одразу подавати, поки капуста залишається хрусткою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

салат рецепт кукурудза буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації