Салат із буряком і кукурудзою: легка овочева страва з лимонною заправкою

Новий салат з буряком та кукурудзою: рецепт без майонезу
Ua ru
15 жовтня 2026 12:04
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua
Відварений буряк додає салату солодкуватого смаку, кукурудза — соковитості, а хрустка капуста робить його свіжим і легким. Заправка з лимонним соком, гірчицею та часником чудово об’єднує всі інгредієнти.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварений буряк — 2 шт.;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- пекінська капуста — 120 г;
- петрушка — кілька гілочок.
Для заправки:
- нерафінована олія — 2–3 ст. л.;
- лимонний сік — 2 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- негостра гірчиця — 1 ч. л.;
- чорний мелений перець — дрібка;
- сіль — до ½ ч. л., до смаку.
Спосіб приготування
- Охолоджений буряк очистити й натерти на великій тертці. З кукурудзи злити рідину.
- Пекінську капусту тонко нашаткувати, петрушку подрібнити. Усе перекласти в салатник.
- Для заправки змішати олію, лимонний сік, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець.
- Полити салат заправкою, перемішати й одразу подавати, поки капуста залишається хрусткою.
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