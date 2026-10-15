Салат із буряком і кукурудзою: легка овочева страва з лимонною заправкою

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Відварений буряк додає салату солодкуватого смаку, кукурудза — соковитості, а хрустка капуста робить його свіжим і легким. Заправка з лимонним соком, гірчицею та часником чудово об’єднує всі інгредієнти.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

відварений буряк — 2 шт.;

консервована кукурудза — 1 банка;

пекінська капуста — 120 г;

петрушка — кілька гілочок.

Для заправки:

нерафінована олія — 2–3 ст. л.;

лимонний сік — 2 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

негостра гірчиця — 1 ч. л.;

чорний мелений перець — дрібка;

сіль — до ½ ч. л., до смаку.

Салат з буряком та кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Охолоджений буряк очистити й натерти на великій тертці. З кукурудзи злити рідину. Пекінську капусту тонко нашаткувати, петрушку подрібнити. Усе перекласти в салатник. Для заправки змішати олію, лимонний сік, гірчицю, подрібнений часник, сіль і перець. Полити салат заправкою, перемішати й одразу подавати, поки капуста залишається хрусткою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Читайте також:

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".