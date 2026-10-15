Салат со свеклой и кукурузой: легкое овощное блюдо с лимонной заправкой

Новый салат со свеклой и кукурузой: рецепт без майонеза
Ua ru
15 октября 2026 12:04
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua
Отварная свекла придает салату сладковатый вкус, кукуруза — сочность, а хрустящая капуста делает его свежим и лёгким. Заправка из лимонного сока, горчицы и чеснока прекрасно объединяет все ингредиенты.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварная свекла — 2 шт.;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- пекинская капуста — 120 г;
- петрушка — несколько веточек.
Для заправки:
- нерафинированное масло — 2–3 ст. л.;
- лимонный сок — 2 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- неострая горчица — 1 ч. л.;
- черный молотый перец — щепотка;
- соль — до ½ ч. л., по вкусу.
Способ приготовления
- Охлажденную свеклу очистить и натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость.
- Пекинскую капусту тонко нашинковать, петрушку измельчить. Всё переложить в салатник.
- Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, горчицу, измельчённый чеснок, соль и перец.
- Полить салат заправкой, перемешать и сразу подавать, пока капуста остаётся хрустящей.
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