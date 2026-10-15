Салат со свеклой и кукурузой: легкое овощное блюдо с лимонной заправкой

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Отварная свекла придает салату сладковатый вкус, кукуруза — сочность, а хрустящая капуста делает его свежим и лёгким. Заправка из лимонного сока, горчицы и чеснока прекрасно объединяет все ингредиенты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная свекла — 2 шт.;

консервированная кукуруза — 1 банка;

пекинская капуста — 120 г;

петрушка — несколько веточек.

Для заправки:

нерафинированное масло — 2–3 ст. л.;

лимонный сок — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

неострая горчица — 1 ч. л.;

черный молотый перец — щепотка;

соль — до ½ ч. л., по вкусу.

Салат со свеклой и кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Охлажденную свеклу очистить и натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость. Пекинскую капусту тонко нашинковать, петрушку измельчить. Всё переложить в салатник. Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, горчицу, измельчённый чеснок, соль и перец. Полить салат заправкой, перемешать и сразу подавать, пока капуста остаётся хрустящей.

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