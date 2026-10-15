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Главная Вкус Новый салат со свеклой и кукурузой: рецепт без майонеза

Новый салат со свеклой и кукурузой: рецепт без майонеза

Ua ru
15 октября 2026 12:04
Салат со свеклой и кукурузой: легкое овощное блюдо с лимонной заправкой
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Отварная свекла придает салату сладковатый вкус, кукуруза — сочность, а хрустящая капуста делает его свежим и лёгким. Заправка из лимонного сока, горчицы и чеснока прекрасно объединяет все ингредиенты.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварная свекла — 2 шт.;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • пекинская капуста — 120 г;
  • петрушка — несколько веточек.

Для заправки:

  • нерафинированное масло — 2–3 ст. л.;
  • лимонный сок — 2 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • неострая горчица — 1 ч. л.;
  • черный молотый перец — щепотка;
  • соль — до ½ ч. л., по вкусу.
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Салат со свеклой и кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Охлажденную свеклу очистить и натереть на крупной терке. С кукурузы слить жидкость.
  2. Пекинскую капусту тонко нашинковать, петрушку измельчить. Всё переложить в салатник.
  3. Для заправки смешать растительное масло, лимонный сок, горчицу, измельчённый чеснок, соль и перец.
  4. Полить салат заправкой, перемешать и сразу подавать, пока капуста остаётся хрустящей.

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салат рецепт кукуруза свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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