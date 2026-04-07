Новий салат з горошком на свята: алтернатива Олівʼє, дешевший і смачніший

Зелений горошок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з горошком стане чудовою альтернативою класичному "Олівʼє". Він готується швидко, має приємну текстуру і свіжий смак завдяки простим інгредієнтам. Ідеальний варіант для святкового столу, коли хочеться чогось нового, але без зайвих витрат.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

горошок зелений консервований — 1 банка;

морква — 2 шт.;

яйця варені — 3 шт.;

часник — 1 зубчик;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

кріп — за смаком;

майонез — 2 ст. л.

Салат зі зеленим горошком. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Додати консервований горошок у миску. Натерти моркву на дрібній тертці та додати до горошку. Нарізати яйця дрібними кубиками, додати подрібнений часник і кріп. Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати до однорідності. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

