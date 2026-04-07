Головна Смак Новий салат з горошком: альтернатива "Олівʼє", дешевший і смачніший

Новий салат з горошком: альтернатива "Олівʼє", дешевший і смачніший

Дата публікації: 7 квітня 2026 14:14
Новий салат з горошком на свята: алтернатива Олівʼє, дешевший і смачніший
Зелений горошок. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з горошком стане чудовою альтернативою класичному "Олівʼє". Він готується швидко, має приємну текстуру і свіжий смак завдяки простим інгредієнтам. Ідеальний варіант для святкового столу, коли хочеться чогось нового, але без зайвих витрат.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • горошок зелений консервований — 1 банка;
  • морква — 2 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — за смаком;
  • перець — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • майонез — 2 ст. л.
рецепт салату з зеленим горошком
Салат зі зеленим горошком. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Додати консервований горошок у миску. Натерти моркву на дрібній тертці та додати до горошку.
  2. Нарізати яйця дрібними кубиками, додати подрібнений часник і кріп. 
  3. Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати до однорідності.
  4. Дати салату трохи настоятися перед подачею.

Юлія Щербак
Автор:
Юлія Щербак
