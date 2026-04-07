Новий салат з горошком на свята: алтернатива Олівʼє, дешевший і смачніший

Новий салат з горошком: альтернатива "Олівʼє", дешевший і смачніший
Дата публікації: 7 квітня 2026 14:14
Зелений горошок. Фото: gospodynka.com.ua
Цей салат з горошком стане чудовою альтернативою класичному "Олівʼє". Він готується швидко, має приємну текстуру і свіжий смак завдяки простим інгредієнтам. Ідеальний варіант для святкового столу, коли хочеться чогось нового, але без зайвих витрат.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- горошок зелений консервований — 1 банка;
- морква — 2 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- кріп — за смаком;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
- Додати консервований горошок у миску. Натерти моркву на дрібній тертці та додати до горошку.
- Нарізати яйця дрібними кубиками, додати подрібнений часник і кріп.
- Заправити майонезом, посолити, поперчити та добре перемішати до однорідності.
- Дати салату трохи настоятися перед подачею.
