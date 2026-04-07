Новый салат с горошком на праздники: альтернатива Оливье, дешевле и вкуснее

Зеленый горошек. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с горошком станет отличной альтернативой классическому "Оливье". Он готовится быстро, имеет приятную текстуру и свежий вкус благодаря простым ингредиентам. Идеальный вариант для праздничного стола, когда хочется чего-то нового, но без лишних затрат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

горошек зеленый консервированный — 1 банка;

морковь — 2 шт.;

яйца вареные — 3 шт.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

укроп — по вкусу;

майонез — 2 ст. л.

Салат с зеленым горошком. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Добавить консервированный горошек в миску. Натереть морковь на мелкой терке и добавить к горошку. Нарезать яйца мелкими кубиками, добавить измельченный чеснок и укроп. Заправить майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать до однородности. Дать салату немного настояться перед подачей.

