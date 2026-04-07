Новый салат с горошком на праздники: альтернатива Оливье, дешевле и вкуснее

Новый салат с горошком: альтернатива "Оливье", дешевле и вкуснее
Дата публикации 7 апреля 2026 14:14
Зеленый горошек.
Этот салат с горошком станет отличной альтернативой классическому "Оливье". Он готовится быстро, имеет приятную текстуру и свежий вкус благодаря простым ингредиентам. Идеальный вариант для праздничного стола, когда хочется чего-то нового, но без лишних затрат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- горошек зеленый консервированный — 1 банка;
- морковь — 2 шт.;
- яйца вареные — 3 шт.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
- Добавить консервированный горошек в миску. Натереть морковь на мелкой терке и добавить к горошку.
- Нарезать яйца мелкими кубиками, добавить измельченный чеснок и укроп.
- Заправить майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать до однородности.
- Дать салату немного настояться перед подачей.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Читайте также:
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубы" и "Оливье".
