Новый салат с горошком: альтернатива "Оливье", дешевле и вкуснее

Новый салат с горошком: альтернатива "Оливье", дешевле и вкуснее

Дата публикации 7 апреля 2026 14:14
Новый салат с горошком на праздники: альтернатива Оливье, дешевле и вкуснее
Зеленый горошек. Фото: gospodynka.com.ua

Этот салат с горошком станет отличной альтернативой классическому "Оливье". Он готовится быстро, имеет приятную текстуру и свежий вкус благодаря простым ингредиентам. Идеальный вариант для праздничного стола, когда хочется чего-то нового, но без лишних затрат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • горошек зеленый консервированный — 1 банка;
  • морковь — 2 шт.;
  • яйца вареные — 3 шт.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • майонез — 2 ст. л.
рецепт салату з зеленим горошком
Салат с зеленым горошком. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Добавить консервированный горошек в миску. Натереть морковь на мелкой терке и добавить к горошку.
  2. Нарезать яйца мелкими кубиками, добавить измельченный чеснок и укроп.
  3. Заправить майонезом, посолить, поперчить и хорошо перемешать до однородности.
  4. Дать салату немного настояться перед подачей.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
