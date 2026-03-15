Крабовий салат до Великодня — простий рецепт святкового салату

Новинка до Великодня: крабовий салат, головний конкурент "Шуби" та "Олівʼє
Крабовий салат — нова ідея для святкового великоднього столу. Поєднання соковитих помідорів, ніжних крабових паличок, яєць і твердого сиру створює дуже гармонійний смак. Салат готується швидко, виглядає апетитно і має легку, повітряну текстуру. Така страва легко може стати однією з найпопулярніших на святковому столі.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- помідори — 3 шт.;
- крабові палички — 200 г;
- яйця варені — 4 шт.;
- сир твердий — 150 г;
- майонез — за смаком;
- сіль — за смаком.
Спосіб приготування
Помідори нарізати невеликими кубиками. Перед викладанням у салатник зайву рідину бажано злити, щоб салат не був водянистим. Викласти помідори першим шаром, трохи посолити і зверху додати невелику кількість майонезу.
Крабові палички натерти на дрібній тертці або дрібно нарізати. Рівномірно розподілити їх поверх помідорів, не утрамбовуючи шар, щоб салат залишався легким. Зверху додати тонкий шар майонезу.
Варені яйця натерти на дрібній тертці і викласти наступним шаром. Злегка розрівняти поверхню і додати трохи майонезу, щоб салат залишався соковитим.
Твердий сир натерти на дрібній тертці і рівномірно посипати салат зверху. Саме сир створює ніжний завершальний шар і робить страву більш апетитною на вигляд. Перед подачею салат можна поставити в холодильник на деякий час, щоб шари краще поєдналися. Готова страва виходить ніжною, легкою і дуже смачною.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
