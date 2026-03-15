Головна Смак Новинка до Великодня: крабовий салат, головний конкурент "Шуби" та "Олівʼє

Новинка до Великодня: крабовий салат, головний конкурент "Шуби" та "Олівʼє

Дата публікації: 15 березня 2026 15:04
Крабовий салат до Великодня — простий рецепт святкового салату
Крабовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Крабовий салат — нова ідея для святкового великоднього столу. Поєднання соковитих помідорів, ніжних крабових паличок, яєць і твердого сиру створює дуже гармонійний смак. Салат готується швидко, виглядає апетитно і має легку, повітряну текстуру. Така страва легко може стати однією з найпопулярніших на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • помідори — 3 шт.;
  • крабові палички — 200 г;
  • яйця варені — 4 шт.;
  • сир твердий — 150 г;
  • майонез — за смаком;
  • сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Помідори нарізати невеликими кубиками. Перед викладанням у салатник зайву рідину бажано злити, щоб салат не був водянистим. Викласти помідори першим шаром, трохи посолити і зверху додати невелику кількість майонезу.

салат з крабовими паличками
Крабові палички. Фото: gospodynka.com.ua

Крабові палички натерти на дрібній тертці або дрібно нарізати. Рівномірно розподілити їх поверх помідорів, не утрамбовуючи шар, щоб салат залишався легким. Зверху додати тонкий шар майонезу.

рецепт крабового салату
Натерті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на дрібній тертці і викласти наступним шаром. Злегка розрівняти поверхню і додати трохи майонезу, щоб салат залишався соковитим.

смачний крабовий салат
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на дрібній тертці і рівномірно посипати салат зверху. Саме сир створює ніжний завершальний шар і робить страву більш апетитною на вигляд. Перед подачею салат можна поставити в холодильник на деякий час, щоб шари краще поєдналися. Готова страва виходить ніжною, легкою і дуже смачною.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
