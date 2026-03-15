Крабовий салат до Великодня — простий рецепт святкового салату

Крабовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Крабовий салат — нова ідея для святкового великоднього столу. Поєднання соковитих помідорів, ніжних крабових паличок, яєць і твердого сиру створює дуже гармонійний смак. Салат готується швидко, виглядає апетитно і має легку, повітряну текстуру. Така страва легко може стати однією з найпопулярніших на святковому столі.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

помідори — 3 шт.;

крабові палички — 200 г;

яйця варені — 4 шт.;

сир твердий — 150 г;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком.

Спосіб приготування

Помідори нарізати невеликими кубиками. Перед викладанням у салатник зайву рідину бажано злити, щоб салат не був водянистим. Викласти помідори першим шаром, трохи посолити і зверху додати невелику кількість майонезу.

Крабові палички. Фото: gospodynka.com.ua

Крабові палички натерти на дрібній тертці або дрібно нарізати. Рівномірно розподілити їх поверх помідорів, не утрамбовуючи шар, щоб салат залишався легким. Зверху додати тонкий шар майонезу.

Натерті яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на дрібній тертці і викласти наступним шаром. Злегка розрівняти поверхню і додати трохи майонезу, щоб салат залишався соковитим.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Твердий сир натерти на дрібній тертці і рівномірно посипати салат зверху. Саме сир створює ніжний завершальний шар і робить страву більш апетитною на вигляд. Перед подачею салат можна поставити в холодильник на деякий час, щоб шари краще поєдналися. Готова страва виходить ніжною, легкою і дуже смачною.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась