Салат Великодня шуба — новий рецепт святкового салату на Великдень

Новий салат "Великодня шуба" — смачне поєднання на Великдень 2026
Салат "Великодня шуба" — новий рецепт святкової страви, який чудово підійде для великоднього меню. Поєднання копченої курки, обсмажених грибів, солоних огірків і корейської моркви створює яскравий та насичений смак. Хрусткі домашні сухарики додають салату особливої текстури і роблять його ще більш апетитним. Така страва легко стане справжньою окрасою святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- копчене куряче стегно — 1 шт.;
- печериці свіжі — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- огірки солоні — 2–3 шт.;
- морква по-корейськи — 100 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний перець — за смаком;
- хліб чорний або сірий — 3 скибочки;
- олія — 1 ч. л.;
- паприка — щіпка;
- зелена цибуля — 1 пучок.
Спосіб приготування
Копчене куряче м’ясо відокремити від кістки і нарізати невеликими шматочками. Викласти на велику тарілку або блюдо першим шаром і зверху зробити тонку сіточку з майонезу. Печериці нарізати невеликими шматочками, цибулю дрібно подрібнити. На сковорідці розігріти невелику кількість олії, додати гриби з цибулею та готувати до м’якості і легкого рум’яного кольору. Додати сіль і чорний перець за смаком. Дати грибам трохи охолонути і викласти їх наступним шаром поверх курки. Цей шар залишити без майонезу.
Солоні огірки натерти на великій тертці і добре відтиснути від зайвої рідини. Викласти їх наступним шаром та додати трохи майонезу. Моркву по-корейськи за потреби трохи подрібнити, щоб соломка була коротшою. Рівномірно розподілити її на салаті та зробити легку майонезну сіточку.
Варені яйця натерти на тертці і викласти наступним шаром. Зверху додати трохи майонезу, рівномірно розподіливши його по поверхні. Для хрусткої добавки хліб нарізати невеликими кубиками. На сковорідці розігріти трохи олії, додати хліб, посипати паприкою і обсмажувати, помішуючи, до утворення рум’яної скоринки. Готові сухарики перекласти на тарілку і дати їм повністю охолонути.
Перед подачею салат посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею і зверху додати хрусткі сухарики. Страва виходить яскравою, ароматною і дуже апетитною.
Читайте Новини.LIVE!