Салат Великодня шуба — новий рецепт святкового салату на Великдень

Салат "Великодня шуба". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Великодня шуба" — новий рецепт святкової страви, який чудово підійде для великоднього меню. Поєднання копченої курки, обсмажених грибів, солоних огірків і корейської моркви створює яскравий та насичений смак. Хрусткі домашні сухарики додають салату особливої текстури і роблять його ще більш апетитним. Така страва легко стане справжньою окрасою святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

копчене куряче стегно — 1 шт.;

печериці свіжі — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

огірки солоні — 2–3 шт.;

морква по-корейськи — 100 г;

яйця варені — 3 шт.;

майонез — за смаком;

сіль — за смаком;

чорний перець — за смаком;

хліб чорний або сірий — 3 скибочки;

олія — 1 ч. л.;

паприка — щіпка;

зелена цибуля — 1 пучок.

Спосіб приготування

Копчене куряче м’ясо відокремити від кістки і нарізати невеликими шматочками. Викласти на велику тарілку або блюдо першим шаром і зверху зробити тонку сіточку з майонезу. Печериці нарізати невеликими шматочками, цибулю дрібно подрібнити. На сковорідці розігріти невелику кількість олії, додати гриби з цибулею та готувати до м’якості і легкого рум’яного кольору. Додати сіль і чорний перець за смаком. Дати грибам трохи охолонути і викласти їх наступним шаром поверх курки. Цей шар залишити без майонезу.

Гриби та огірки. Фото: gospodynka.com.ua

Солоні огірки натерти на великій тертці і добре відтиснути від зайвої рідини. Викласти їх наступним шаром та додати трохи майонезу. Моркву по-корейськи за потреби трохи подрібнити, щоб соломка була коротшою. Рівномірно розподілити її на салаті та зробити легку майонезну сіточку.

Яйця та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Варені яйця натерти на тертці і викласти наступним шаром. Зверху додати трохи майонезу, рівномірно розподіливши його по поверхні. Для хрусткої добавки хліб нарізати невеликими кубиками. На сковорідці розігріти трохи олії, додати хліб, посипати паприкою і обсмажувати, помішуючи, до утворення рум’яної скоринки. Готові сухарики перекласти на тарілку і дати їм повністю охолонути.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачею салат посипати дрібно нарізаною зеленою цибулею і зверху додати хрусткі сухарики. Страва виходить яскравою, ароматною і дуже апетитною.

