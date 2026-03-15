Салат Пасхальная шуба — новый рецепт праздничного салата на Пасху

Салат "Пасхальная шуба". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Пасхальная шуба" — новый рецепт праздничного блюда, который прекрасно подойдет для пасхального меню. Сочетание копченой курицы, обжаренных грибов, соленых огурцов и корейской моркови создает яркий и насыщенный вкус. Хрустящие домашние сухарики добавляют салату особую текстуру и делают его еще более аппетитным. Такое блюдо легко станет настоящим украшением праздничного стола.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

копченое куриное бедро — 1 шт&;

шампиньоны свежие — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы соленые — 2-3 шт.;

морковь по-корейски — 100 г;

яйца вареные — 3 шт.;

майонез — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

хлеб черный или серый — 3 ломтика;

масло — 1 ч. л.;

паприка — щепотка;

зеленый лук — 1 пучок.

Способ приготовления

Копченое куриное мясо отделить от кости и нарезать небольшими кусочками. Выложить на большую тарелку или блюдо первым слоем и сверху сделать тонкую сеточку из майонеза. Шампиньоны нарезать небольшими кусочками, лук мелко измельчить. На сковородке разогреть небольшое количество масла, добавить грибы с луком и готовить до мягкости и легкого румяного цвета. Добавить соль и черный перец по вкусу. Дать грибам немного остыть и выложить их следующим слоем поверх курицы. Этот слой оставить без майонеза.

Грибы и огурцы. Фото: gospodynka.com.ua

Соленые огурцы натереть на крупной терке и хорошо отжать от лишней жидкости. Выложить их следующим слоем и добавить немного майонеза. Морковь по-корейски при необходимости немного измельчить, чтобы соломка была короче. Равномерно распределить ее на салате и сделать легкую майонезную сеточку.

Яйца и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на терке и выложить следующим слоем. Сверху добавить немного майонеза, равномерно распределив его по поверхности. Для хрустящей добавки хлеб нарезать небольшими кубиками. На сковородке разогреть немного масла, добавить хлеб, посыпать паприкой и обжаривать, помешивая, до образования румяной корочки. Готовые сухарики переложить на тарелку и дать им полностью остыть.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перед подачей салат посыпать мелко нарезанным зеленым луком и сверху добавить хрустящие сухарики. Блюдо получается ярким, ароматным и очень аппетитным.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась