Салат Пасхальная шуба — новый рецепт праздничного салата на Пасху

Новый салат "Пасхальная шуба" — вкусное сочетание на Пасху 2026
Салат "Пасхальная шуба" — новый рецепт праздничного блюда, который прекрасно подойдет для пасхального меню. Сочетание копченой курицы, обжаренных грибов, соленых огурцов и корейской моркови создает яркий и насыщенный вкус. Хрустящие домашние сухарики добавляют салату особую текстуру и делают его еще более аппетитным. Такое блюдо легко станет настоящим украшением праздничного стола.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- копченое куриное бедро — 1 шт&;
- шампиньоны свежие — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- огурцы соленые — 2-3 шт.;
- морковь по-корейски — 100 г;
- яйца вареные — 3 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- хлеб черный или серый — 3 ломтика;
- масло — 1 ч. л.;
- паприка — щепотка;
- зеленый лук — 1 пучок.
Способ приготовления
Копченое куриное мясо отделить от кости и нарезать небольшими кусочками. Выложить на большую тарелку или блюдо первым слоем и сверху сделать тонкую сеточку из майонеза. Шампиньоны нарезать небольшими кусочками, лук мелко измельчить. На сковородке разогреть небольшое количество масла, добавить грибы с луком и готовить до мягкости и легкого румяного цвета. Добавить соль и черный перец по вкусу. Дать грибам немного остыть и выложить их следующим слоем поверх курицы. Этот слой оставить без майонеза.
Соленые огурцы натереть на крупной терке и хорошо отжать от лишней жидкости. Выложить их следующим слоем и добавить немного майонеза. Морковь по-корейски при необходимости немного измельчить, чтобы соломка была короче. Равномерно распределить ее на салате и сделать легкую майонезную сеточку.
Вареные яйца натереть на терке и выложить следующим слоем. Сверху добавить немного майонеза, равномерно распределив его по поверхности. Для хрустящей добавки хлеб нарезать небольшими кубиками. На сковородке разогреть немного масла, добавить хлеб, посыпать паприкой и обжаривать, помешивая, до образования румяной корочки. Готовые сухарики переложить на тарелку и дать им полностью остыть.
Перед подачей салат посыпать мелко нарезанным зеленым луком и сверху добавить хрустящие сухарики. Блюдо получается ярким, ароматным и очень аппетитным.
