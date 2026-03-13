Салат з пекінською капустою Підсніжник — легкий і свіжий весняний рецепт

Салат з пекінською капустою "Підсніжник" — легкий та весняний
Салат "Підсніжник" поєднує ніжну пекінську капусту, свіжий огірок та вершковий яєчний соус. Він виходить легким, освіжаючим і дуже ароматним, ідеально підходить для весняного меню або легкого святкового столу. Перед подачею салат можна трохи охолодити, щоб він став ще свіжішим.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 350 г;
- свіжий огірок — 1 шт.;
- варені яйця — 3 шт.;
- зелена цибуля — за смаком;
- кріп — за смаком;
- сіль — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком.
Для соусу:
- жовтки з 3 яєць;
- сметана — 3–4 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою та перекласти у велику салатницю. Свіжий огірок нарізати соломкою та додати до капусти. Варені яйця розділити на білки та жовтки: білки нарізати смужками і додати до салату. Зелену цибулю та кріп дрібно нарізати і змішати з іншими інгредієнтами. Посолити та поперчити за смаком.
Для соусу розім’яти жовтки виделкою до однорідної консистенції. Додати сметану, оливкову олію та гірчицю, ретельно перемішати до кремоподібної текстури. Заправку додати до салату і акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися. Перед подачею бажано охолодити салат у холодильнику 15–20 хвилин — він стане ще більш свіжим і ароматним.
