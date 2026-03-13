Відео
Салат з пекінською капустою "Підсніжник" — легкий та весняний

Дата публікації: 13 березня 2026 12:04
Салат з пекінською капустою Підсніжник — легкий і свіжий весняний рецепт
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Підсніжник" поєднує ніжну пекінську капусту, свіжий огірок та вершковий яєчний соус. Він виходить легким, освіжаючим і дуже ароматним, ідеально підходить для весняного меню або легкого святкового столу. Перед подачею салат можна трохи охолодити, щоб він став ще свіжішим.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 350 г;
  • свіжий огірок — 1 шт.;
  • варені яйця — 3 шт.;
  • зелена цибуля — за смаком;
  • кріп — за смаком;
  • сіль — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком.

Для соусу:

  • жовтки з 3 яєць;
  • сметана — 3–4 ст. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нарізати тонкою соломкою та перекласти у велику салатницю. Свіжий огірок нарізати соломкою та додати до капусти. Варені яйця розділити на білки та жовтки: білки нарізати смужками і додати до салату. Зелену цибулю та кріп дрібно нарізати і змішати з іншими інгредієнтами. Посолити та поперчити за смаком.

рецепт салату з пекінською капустою
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для соусу розім’яти жовтки виделкою до однорідної консистенції. Додати сметану, оливкову олію та гірчицю, ретельно перемішати до кремоподібної текстури. Заправку додати до салату і акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно вкрилися. Перед подачею бажано охолодити салат у холодильнику 15–20 хвилин — він стане ще більш свіжим і ароматним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.

зелень рецепт огірки закуска пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
