Салат с пекинской капустой Подснежник — легкий и свежий рецепт

Салат с пекинской капустой "Подснежник" — легкий для закуски
Салат "Подснежник" сочетает нежную пекинскую капусту, свежий огурец и сливочный яичный соус. Он получается легким, освежающим и очень ароматным, идеально подходит для весеннего меню или легкого праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 350 г;
- свежий огурец — 1 шт.;
- вареные яйца — 3 шт.;
- зеленый лук — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу.
Для соуса:
- желтки из 3 яиц;
- сметана — 3-4 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- горчица — 1 ч. л.
Способ приготовления
Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой и переложить в большую салатницу. Свежий огурец нарезать соломкой и добавить к капусте. Вареные яйца разделить на белки и желтки: белки нарезать полосками и добавить к салату. Зеленый лук и укроп мелко нарезать и смешать с остальными ингредиентами. Посолить и поперчить по вкусу.
Для соуса размять желтки вилкой до однородной консистенции. Добавить сметану, оливковое масло и горчицу, тщательно перемешать до кремообразной текстуры. Заправку добавить к салату и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись. Перед подачей желательно охладить салат в холодильнике 15-20 минут — он станет еще более свежим и ароматным.
