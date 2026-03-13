Салат с пекинской капустой Подснежник — легкий и свежий рецепт

Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Подснежник" сочетает нежную пекинскую капусту, свежий огурец и сливочный яичный соус. Он получается легким, освежающим и очень ароматным, идеально подходит для весеннего меню или легкого праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 350 г;

свежий огурец — 1 шт.;

вареные яйца — 3 шт.;

зеленый лук — по вкусу;

укроп — по вкусу;

соль — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

желтки из 3 яиц;

сметана — 3-4 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой и переложить в большую салатницу. Свежий огурец нарезать соломкой и добавить к капусте. Вареные яйца разделить на белки и желтки: белки нарезать полосками и добавить к салату. Зеленый лук и укроп мелко нарезать и смешать с остальными ингредиентами. Посолить и поперчить по вкусу.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса размять желтки вилкой до однородной консистенции. Добавить сметану, оливковое масло и горчицу, тщательно перемешать до кремообразной текстуры. Заправку добавить к салату и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись. Перед подачей желательно охладить салат в холодильнике 15-20 минут — он станет еще более свежим и ароматным.

