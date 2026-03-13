Видео
Україна
Главная Вкус Салат с пекинской капустой "Подснежник" — легкий для закуски

Салат с пекинской капустой "Подснежник" — легкий для закуски

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:04
Салат с пекинской капустой Подснежник — легкий и свежий рецепт
Салат с пекинской капустой. Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Подснежник" сочетает нежную пекинскую капусту, свежий огурец и сливочный яичный соус. Он получается легким, освежающим и очень ароматным, идеально подходит для весеннего меню или легкого праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 350 г;
  • свежий огурец — 1 шт.;
  • вареные яйца — 3 шт.;
  • зеленый лук — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу.

Для соуса:

  • желтки из 3 яиц;
  • сметана — 3-4 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • горчица — 1 ч. л.

Способ приготовления

Пекинскую капусту нарезать тонкой соломкой и переложить в большую салатницу. Свежий огурец нарезать соломкой и добавить к капусте. Вареные яйца разделить на белки и желтки: белки нарезать полосками и добавить к салату. Зеленый лук и укроп мелко нарезать и смешать с остальными ингредиентами. Посолить и поперчить по вкусу.

рецепт салату з пекінською капустою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Для соуса размять желтки вилкой до однородной консистенции. Добавить сметану, оливковое масло и горчицу, тщательно перемешать до кремообразной текстуры. Заправку добавить к салату и аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись. Перед подачей желательно охладить салат в холодильнике 15-20 минут — он станет еще более свежим и ароматным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

зелень рецепт огурцы закуска пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
