Новинка к Пасхе — крабовый салат, главный конкурент "Шубы" и "Оливье

Дата публикации 15 марта 2026 15:04
Крабовый салат к Пасхе — простой рецепт праздничного салата
Крабовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Крабовый салат — новая идея для праздничного пасхального стола. Сочетание сочных помидоров, нежных крабовых палочек, яиц и твердого сыра создает очень гармоничный вкус. Салат готовится быстро, выглядит аппетитно и имеет легкую, воздушную текстуру. Такое блюдо легко может стать одним из самых популярных на праздничном столе.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • помидоры — 3 шт.;
  • крабовые палочки — 200 г;
  • яйца вареные — 4 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • майонез — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Способ приготовления

Помидоры нарезать небольшими кубиками. Перед выкладыванием в салатник лишнюю жидкость желательно слить, чтобы салат не был водянистым. Выложить помидоры первым слоем, немного посолить и сверху добавить небольшое количество майонеза.

салат з крабовими паличками
Крабовые палочки. Фото: gospodynka.com.ua

Крабовые палочки натереть на мелкой терке или мелко нарезать. Равномерно распределить их поверх помидоров, не утрамбовывая слой, чтобы салат оставался легким. Сверху добавить тонкий слой майонеза.

рецепт крабового салату
Натертые яйца. Фото: gospodynka.com.ua

Вареные яйца натереть на мелкой терке и выложить следующим слоем. Слегка разровнять поверхность и добавить немного майонеза, чтобы салат оставался сочным.

смачний крабовий салат
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Твердый сыр натереть на мелкой терке и равномерно посыпать салат сверху. Именно сыр создает нежный завершающий слой и делает блюдо более аппетитным на вид. Перед подачей салат можно поставить в холодильник на некоторое время, чтобы слои лучше соединились. Готовое блюдо получается нежным, легким и очень вкусным.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
