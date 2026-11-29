Новорічний салат "Ялинкова кулька": цікавий вигляд, а робиться просто
Ua ru
29 листопада 2026 16:14
Фото: gospodynka.com.ua
Новорічний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Ця закуска на новорічному столі легко затьмарить звичні салати: замість традиційної подачі — справжня ялинкова кулька з рубіновими зернами граната. За ошатним виглядом ховається простий рецепт салату із шинки, сиру, яблука й горіхів, який не потребує складних кулінарних навичок.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- шинка — 200 г;
- твердий сир — 100 г;
- яйця — 4 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- волоські горіхи — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- свіжа петрушка — за смаком;
- майонез — для заправки;
- сіль і чорний мелений перець — за смаком.
Для прикрашання:
- гранат — 1 шт.;
- яєчні білки — від 2 варених яєць;
- майонез — для змащування;
- гілочка кропу;
- харчова фольга — для декоративного кріплення.
Спосіб приготування
- Відварити яйця круто, охолодити й почистити. Два білки натерти для прикрашання, а жовтки разом із двома цілими яйцями дрібно нарізати.
- Шинку нарізати соломкою, сир і очищене яблуко натерти.
- Подрібнити часник, петрушку та волоські горіхи.
- Змішати всі підготовлені інгредієнти, додати майонез, сіль і перець.
- Викласти салат на плоску тарілку, сформувати округлу гірку та змастити зверху тонким шаром майонезу.
- Прикрасити натертими білками й зернами граната. Із фольги зробити декоративне кріплення, поруч покласти гілочку кропу. Перед подачею охолодити салат у холодильнику.
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