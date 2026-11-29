Новорічний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Ця закуска на новорічному столі легко затьмарить звичні салати: замість традиційної подачі — справжня ялинкова кулька з рубіновими зернами граната. За ошатним виглядом ховається простий рецепт салату із шинки, сиру, яблука й горіхів, який не потребує складних кулінарних навичок.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

шинка — 200 г;

твердий сир — 100 г;

яйця — 4 шт.;

яблуко — 1 шт.;

волоські горіхи — за смаком;

часник — 2 зубчики;

свіжа петрушка — за смаком;

майонез — для заправки;

сіль і чорний мелений перець — за смаком.

Для прикрашання:

гранат — 1 шт.;

яєчні білки — від 2 варених яєць;

майонез — для змащування;

гілочка кропу;

харчова фольга — для декоративного кріплення.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Відварити яйця круто, охолодити й почистити. Два білки натерти для прикрашання, а жовтки разом із двома цілими яйцями дрібно нарізати. Шинку нарізати соломкою, сир і очищене яблуко натерти. Подрібнити часник, петрушку та волоські горіхи. Змішати всі підготовлені інгредієнти, додати майонез, сіль і перець. Викласти салат на плоску тарілку, сформувати округлу гірку та змастити зверху тонким шаром майонезу. Прикрасити натертими білками й зернами граната. Із фольги зробити декоративне кріплення, поруч покласти гілочку кропу. Перед подачею охолодити салат у холодильнику.

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