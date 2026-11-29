Новогодний салат "Елочная игрушка": выглядит интересно, а готовится просто
Ua ru
29 ноября 2026 16:14
Фото: gospodynka.com.ua
Новогодний салат. Фото: gospodynka.com.ua
Эта закуска на новогоднем столе легко затмит привычные салаты: вместо традиционной подачи — настоящий елочный шарик с рубиновыми зернами граната. За нарядным видом скрывается простой рецепт салата из ветчины, сыра, яблок и орехов, который не требует сложных кулинарных навыков.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- ветчина — 200 г;
- твердый сыр — 100 г;
- яйца — 4 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- грецкие орехи — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- свежая петрушка — по вкусу;
- майонез — для заправки;
- соль и черный молотый перец — по вкусу.
Для украшения:
- гранат — 1 шт.;
- яичные белки — от 2 вареных яиц;
- майонез — для смазывания;
- веточка укропа;
- пищевая фольга — для декоративной фиксации.
Способ приготовления
- Отварить яйца вкрутую, остудить и очистить. Два белка натереть для украшения, а желтки вместе с двумя целыми яйцами мелко нарезать.
- Ветчину нарезать соломкой, сыр и очищенное яблоко натереть.
- Измельчить чеснок, петрушку и грецкие орехи.
- Смешать все подготовленные ингредиенты, добавить майонез, соль и перец.
- Выложить салат на плоскую тарелку, сформировать округлую горку и смазать сверху тонким слоем майонеза.
- Украсить натертыми белками и зернами граната. Из фольги сделать декоративное крепление, рядом положить веточку укропа. Перед подачей охладить салат в холодильнике.
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