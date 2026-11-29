Новогодний салат. Фото: gospodynka.com.ua

Эта закуска на новогоднем столе легко затмит привычные салаты: вместо традиционной подачи — настоящий елочный шарик с рубиновыми зернами граната. За нарядным видом скрывается простой рецепт салата из ветчины, сыра, яблок и орехов, который не требует сложных кулинарных навыков.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

ветчина — 200 г;

твердый сыр — 100 г;

яйца — 4 шт.;

яблоко — 1 шт.;

грецкие орехи — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

свежая петрушка — по вкусу;

майонез — для заправки;

соль и черный молотый перец — по вкусу.

Для украшения:

гранат — 1 шт.;

яичные белки — от 2 вареных яиц;

майонез — для смазывания;

веточка укропа;

пищевая фольга — для декоративной фиксации.

Приготовление салата. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Отварить яйца вкрутую, остудить и очистить. Два белка натереть для украшения, а желтки вместе с двумя целыми яйцами мелко нарезать. Ветчину нарезать соломкой, сыр и очищенное яблоко натереть. Измельчить чеснок, петрушку и грецкие орехи. Смешать все подготовленные ингредиенты, добавить майонез, соль и перец. Выложить салат на плоскую тарелку, сформировать округлую горку и смазать сверху тонким слоем майонеза. Украсить натертыми белками и зернами граната. Из фольги сделать декоративное крепление, рядом положить веточку укропа. Перед подачей охладить салат в холодильнике.

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