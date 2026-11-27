Салат "Ирина" за 2 минуты: рецепт из доступных продуктов
Ua ru
27 ноября 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ирина". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ирина" — отличный вариант, когда нужно быстро приготовить сытное блюдо из доступных продуктов. Сочетание тунца, фасоли и яиц делает его сытным, а свежий огурец придает легкость и приятную хрусткость. Все ингредиенты достаточно просто нарезать, смешать и заправить.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- белая консервированная фасоль — 1 банка (400 г);
- консервированный тунец — 1 банка (180 г);
- свежий огурец — 1 большой или 2 средних;
- вареные яйца — 4–5 шт.;
- густой натуральный йогурт или сметана — 4 ст. л.;
- соль — ⅓ ч. л.;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.
Способ приготовления
- С фасоли слить жидкость, промыть её и переложить в салатник.
- Тунец также освободить от лишней жидкости, размять вилкой и добавить к фасоли.
- Огурец и вареные яйца нарезать кубиками. Смешать с остальными ингредиентами.
- Йогурт или сметану приправить солью и перцем, заправить салат и аккуратно перемешать. После этого блюдо можно сразу подавать к столу.
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