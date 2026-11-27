Салат "Ірина". Фото: smachnenke.com.ua

Салат "Ірина" — вдалий варіант, коли потрібно швидко приготувати поживну страву з доступних продуктів. Поєднання тунця, квасолі та яєць робить його ситним, а свіжий огірок додає легкості й приємної хрусткості. Усі інгредієнти достатньо нарізати, змішати та заправити.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

біла консервована квасоля — 1 банка (400 г);

консервований тунець — 1 банка (180 г);

свіжий огірок — 1 великий або 2 середні;

варені яйця — 4–5 шт.;

густий натуральний йогурт або сметана — 4 ст. л.;

сіль — ⅓ ч. л.;

чорний мелений перець — ⅓ ч. л.

Спосіб приготування

З квасолі злити рідину, промити її та перекласти в салатник. Тунець також звільнити від зайвої рідини, розім’яти виделкою й додати до квасолі. Огірок і варені яйця нарізати кубиками. Змішати з рештою інгредієнтів. Йогурт або сметану приправити сіллю та перцем, заправити салат і обережно перемішати. Після цього страву можна одразу подавати до столу.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Читайте також:

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".