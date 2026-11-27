Салат "Ірина" за 2 хвилини: рецепт із доступних продуктів
Ua ru
27 листопада 2026 12:04
Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ірина". Фото: smachnenke.com.ua
Салат "Ірина" — вдалий варіант, коли потрібно швидко приготувати поживну страву з доступних продуктів. Поєднання тунця, квасолі та яєць робить його ситним, а свіжий огірок додає легкості й приємної хрусткості. Усі інгредієнти достатньо нарізати, змішати та заправити.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- біла консервована квасоля — 1 банка (400 г);
- консервований тунець — 1 банка (180 г);
- свіжий огірок — 1 великий або 2 середні;
- варені яйця — 4–5 шт.;
- густий натуральний йогурт або сметана — 4 ст. л.;
- сіль — ⅓ ч. л.;
- чорний мелений перець — ⅓ ч. л.
Спосіб приготування
- З квасолі злити рідину, промити її та перекласти в салатник.
- Тунець також звільнити від зайвої рідини, розім’яти виделкою й додати до квасолі.
- Огірок і варені яйця нарізати кубиками. Змішати з рештою інгредієнтів.
- Йогурт або сметану приправити сіллю та перцем, заправити салат і обережно перемішати. Після цього страву можна одразу подавати до столу.
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