Новорічний салат "Коханка короля: все нарізати та викласти шарами
Ua ru
25 листопада 2026 14:14
Фото: zhyttia.com.ua
Новорічний салат. Фото: zhyttia.com.ua
Незвичайне поєднання копченої курки, солодкуватих ананасів і пікантної моркви робить цей салат особливо цікавим на смак. Інгредієнти не потрібно довго готувати — достатньо нарізати продукти, викласти їх шарами та доповнити майонезом. Подавати страву можна у великій салатниці або порційних креманках.
Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- м’якоть копченого курячого стегенця — 350–400 г;
- консервовані ананаси без рідини — 250 г;
- морква по-корейськи — 200 г;
- волоські горіхи — 70–80 г;
- твердий сир — 150 г;
- майонез — 120–150 г;
- зелень, горіхи або ананас — для прикрашання.
Спосіб приготування
- Куряче м’ясо відокремити від кісток, нарізати кубиками та викласти першим шаром. Покрити сіточкою майонезу.
- Ананаси відцідити, подрібнити й розподілити зверху.
- Далі викласти подрібнену моркву по-корейськи, знову додавши трохи соусу.
- Волоські горіхи порубати ножем і розподілити наступним шаром.
- Покрити майонезом, а зверху викласти натертий сир.
- Прикрасити зеленню, горіхами або шматочками ананаса.
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