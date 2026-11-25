Новорічний салат. Фото: zhyttia.com.ua

Незвичайне поєднання копченої курки, солодкуватих ананасів і пікантної моркви робить цей салат особливо цікавим на смак. Інгредієнти не потрібно довго готувати — достатньо нарізати продукти, викласти їх шарами та доповнити майонезом. Подавати страву можна у великій салатниці або порційних креманках.

Рецепт опублікували Zhyttia.com.ua, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

м’якоть копченого курячого стегенця — 350–400 г;

консервовані ананаси без рідини — 250 г;

морква по-корейськи — 200 г;

волоські горіхи — 70–80 г;

твердий сир — 150 г;

майонез — 120–150 г;

зелень, горіхи або ананас — для прикрашання.

Святковий салат. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Куряче м’ясо відокремити від кісток, нарізати кубиками та викласти першим шаром. Покрити сіточкою майонезу. Ананаси відцідити, подрібнити й розподілити зверху. Далі викласти подрібнену моркву по-корейськи, знову додавши трохи соусу. Волоські горіхи порубати ножем і розподілити наступним шаром. Покрити майонезом, а зверху викласти натертий сир. Прикрасити зеленню, горіхами або шматочками ананаса.

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