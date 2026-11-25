Новогодний салат. Фото: zhyttia.com.ua

Необычное сочетание копченой курицы, сладковатых ананасов и пикантной моркови придает этому салату особенно интересный вкус. Ингредиенты не требуют длительной подготовки — достаточно нарезать продукты, выложить их слоями и заправить майонезом. Подавать блюдо можно в большой салатнице или порционных креманках.

Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мякоть копченого куриного окорочка — 350–400 г;

консервированные ананасы без жидкости — 250 г;

морковь по-корейски — 200 г;

грецкие орехи — 70–80 г;

твёрдый сыр — 150 г;

майонез — 120–150 г;

зелень, орехи или ананас — для украшения.

Праздничный салат. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Куриное мясо отделить от костей, нарезать кубиками и выложить первым слоем. Покрыть тонким слоем майонеза. Ананасы отцедить, измельчить и выложить сверху. Далее выложить нашинкованную морковь по-корейски, снова добавив немного соуса. Грецкие орехи порубить ножом и выложить следующим слоем. Покрыть майонезом, а сверху выложить тёртый сыр. Украсить зеленью, орехами или кусочками ананаса.

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