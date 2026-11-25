Новогодний салат "Любовница короля": всё нарезать и выложить слоями
Ua ru
25 ноября 2026 14:14
Фото: zhyttia.com.ua
Новогодний салат. Фото: zhyttia.com.ua
Необычное сочетание копченой курицы, сладковатых ананасов и пикантной моркови придает этому салату особенно интересный вкус. Ингредиенты не требуют длительной подготовки — достаточно нарезать продукты, выложить их слоями и заправить майонезом. Подавать блюдо можно в большой салатнице или порционных креманках.
Рецепт опубликовал сайт Zhyttia.com.ua, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мякоть копченого куриного окорочка — 350–400 г;
- консервированные ананасы без жидкости — 250 г;
- морковь по-корейски — 200 г;
- грецкие орехи — 70–80 г;
- твёрдый сыр — 150 г;
- майонез — 120–150 г;
- зелень, орехи или ананас — для украшения.
Способ приготовления
- Куриное мясо отделить от костей, нарезать кубиками и выложить первым слоем. Покрыть тонким слоем майонеза.
- Ананасы отцедить, измельчить и выложить сверху.
- Далее выложить нашинкованную морковь по-корейски, снова добавив немного соуса.
- Грецкие орехи порубить ножом и выложить следующим слоем.
- Покрыть майонезом, а сверху выложить тёртый сыр.
- Украсить зеленью, орехами или кусочками ананаса.
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