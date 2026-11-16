Суп з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

За цим рецептом виходить приблизно 4 літри капусняку — вистачить для всієї родини. Такий капусняк добре зігріває, має приємну кислинку та насичений смак завдяки овочевій засмажці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

м’ясо на кістці — 800 г;

картопля — 600 г;

сало свіже або солоне — 150 г;

квашена капуста — 600 г;

пшоно — 100 г;

цибуля — 1–2 шт.;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 2 ст. л. або готова томатна заправка — до смаку;

лавровий лист — 2 шт.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

кріп і петрушка — до смаку;

олія — для обсмажування;

вода — приблизно 2 л.

Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

М’ясо обсмажити в каструлі з товстим дном до рум’яності, залити окропом, зняти піну та варити 30–40 хвилин. Додати картоплю й готувати до м’якості. Сало нарізати та витопити до шкварок. Додати подрібнену квашену капусту й обсмажувати 5–7 хвилин. Частину картоплі розім’яти в бульйоні, потім додати капусту зі шкварками, промите пшоно та лавровий лист. Варити до готовності крупи. Окремо обсмажити цибулю з морквою, додати томатну пасту й перекласти засмажку в каструлю. Наприкінці приправити сіллю, перцем, кропом і петрушкою. Проварити ще 2–3 хвилини та зняти з вогню.

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