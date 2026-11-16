Обсмажати квашену капусту зі шкварками: рецепт капусняка
Ua ru
16 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Суп з капустою. Фото: smachnenke.com.ua
За цим рецептом виходить приблизно 4 літри капусняку — вистачить для всієї родини. Такий капусняк добре зігріває, має приємну кислинку та насичений смак завдяки овочевій засмажці.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- м’ясо на кістці — 800 г;
- картопля — 600 г;
- сало свіже або солоне — 150 г;
- квашена капуста — 600 г;
- пшоно — 100 г;
- цибуля — 1–2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- томатна паста — 2 ст. л. або готова томатна заправка — до смаку;
- лавровий лист — 2 шт.;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- кріп і петрушка — до смаку;
- олія — для обсмажування;
- вода — приблизно 2 л.
Спосіб приготування
- М’ясо обсмажити в каструлі з товстим дном до рум’яності, залити окропом, зняти піну та варити 30–40 хвилин. Додати картоплю й готувати до м’якості.
- Сало нарізати та витопити до шкварок. Додати подрібнену квашену капусту й обсмажувати 5–7 хвилин.
- Частину картоплі розім’яти в бульйоні, потім додати капусту зі шкварками, промите пшоно та лавровий лист. Варити до готовності крупи.
- Окремо обсмажити цибулю з морквою, додати томатну пасту й перекласти засмажку в каструлю.
- Наприкінці приправити сіллю, перцем, кропом і петрушкою. Проварити ще 2–3 хвилини та зняти з вогню.
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