Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконLIVE media HUBБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
LIVE media HUB
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Обсмажати квашену капусту зі шкварками: рецепт капусняка

Обсмажати квашену капусту зі шкварками: рецепт капусняка

Ua ru
16 листопада 2026 21:04
Полтавський капусняк зі шкварками: навариста страва з квашеною капустою та пшоном Фото: smachnenke.com.ua
Суп з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

За цим рецептом виходить приблизно 4 літри капусняку — вистачить для всієї родини. Такий капусняк добре зігріває, має приємну кислинку та насичений смак завдяки овочевій засмажці.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • м’ясо на кістці — 800 г;
  • картопля — 600 г;
  • сало свіже або солоне — 150 г;
  • квашена капуста — 600 г;
  • пшоно — 100 г;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • томатна паста — 2 ст. л. або готова томатна заправка — до смаку;
  • лавровий лист — 2 шт.;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • кріп і петрушка — до смаку;
  • олія — для обсмажування;
  • вода — приблизно 2 л.
рецепт капусняка з квашеною капустою
Капуста з морквою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. М’ясо обсмажити в каструлі з товстим дном до рум’яності, залити окропом, зняти піну та варити 30–40 хвилин. Додати картоплю й готувати до м’якості.
  2. Сало нарізати та витопити до шкварок. Додати подрібнену квашену капусту й обсмажувати 5–7 хвилин.
  3. Частину картоплі розім’яти в бульйоні, потім додати капусту зі шкварками, промите пшоно та лавровий лист. Варити до готовності крупи.
  4. Окремо обсмажити цибулю з морквою, додати томатну пасту й перекласти засмажку в каструлю.
  5. Наприкінці приправити сіллю, перцем, кропом і петрушкою. Проварити ще 2–3 хвилини та зняти з вогню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Читайте також:

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

рецепт суп пшоно квашена капуста обід капусняк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації