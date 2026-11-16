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Главная Вкус Обсмажити квашену капусту зі шкварками: рецепт капусняку

Обсмажити квашену капусту зі шкварками: рецепт капусняку

Ua ru
16 ноября 2026 21:04
Полтавский капустняк со шкварками: наваристое блюдо с квашеной капустой и пшоном Фото: smachnenke.com.ua
Суп с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

По этому рецепту получается примерно 4 литра капустного супа — хватит на всю семью. Такой капустняк хорошо согревает, имеет приятную кислинку и насыщенный вкус благодаря овощной зажарке.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • мясо на кости — 800 г;
  • картофель — 600 г;
  • свежее или соленое сало — 150 г;
  • квашеная капуста — 600 г;
  • пшено — 100 г;
  • лук — 1–2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • томатная паста — 2 ст. л. или готовая томатная заправка — по вкусу;
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • укроп и петрушка — по вкусу;
  • растительное масло — для обжаривания;
  • вода — примерно 2 л.
рецепт капусняка з квашеною капустою
Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Мясо обжарить в кастрюле с толстым дном до румяности, залить кипятком, снять пену и варить 30–40 минут. Добавить картофель и готовить до мягкости.
  2. Сало нарезать и вытопить до шкварок. Добавить измельченную квашеную капусту и обжаривать 5–7 минут.
  3. Часть картофеля размять в бульоне, затем добавить капусту со шкварками, промытое пшено и лавровый лист. Варить до готовности крупы.
  4. Отдельно обжарить лук с морковью, добавить томатную пасту и переложить зажарку в кастрюлю.
  5. В конце приправить солью, перцем, укропом и петрушкой. Проварить ещё 2–3 минуты и снять с огня.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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