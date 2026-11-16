Суп с капустой. Фото: smachnenke.com.ua

По этому рецепту получается примерно 4 литра капустного супа — хватит на всю семью. Такой капустняк хорошо согревает, имеет приятную кислинку и насыщенный вкус благодаря овощной зажарке.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

мясо на кости — 800 г;

картофель — 600 г;

свежее или соленое сало — 150 г;

квашеная капуста — 600 г;

пшено — 100 г;

лук — 1–2 шт.;

морковь — 1 шт.;

томатная паста — 2 ст. л. или готовая томатная заправка — по вкусу;

лавровый лист — 2 шт.;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

укроп и петрушка — по вкусу;

растительное масло — для обжаривания;

вода — примерно 2 л.

Капуста с морковью. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Мясо обжарить в кастрюле с толстым дном до румяности, залить кипятком, снять пену и варить 30–40 минут. Добавить картофель и готовить до мягкости. Сало нарезать и вытопить до шкварок. Добавить измельченную квашеную капусту и обжаривать 5–7 минут. Часть картофеля размять в бульоне, затем добавить капусту со шкварками, промытое пшено и лавровый лист. Варить до готовности крупы. Отдельно обжарить лук с морковью, добавить томатную пасту и переложить зажарку в кастрюлю. В конце приправить солью, перцем, укропом и петрушкой. Проварить ещё 2–3 минуты и снять с огня.

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