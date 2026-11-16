Обсмажити квашену капусту зі шкварками: рецепт капусняку
Ua ru
16 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Суп с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
По этому рецепту получается примерно 4 литра капустного супа — хватит на всю семью. Такой капустняк хорошо согревает, имеет приятную кислинку и насыщенный вкус благодаря овощной зажарке.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- мясо на кости — 800 г;
- картофель — 600 г;
- свежее или соленое сало — 150 г;
- квашеная капуста — 600 г;
- пшено — 100 г;
- лук — 1–2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- томатная паста — 2 ст. л. или готовая томатная заправка — по вкусу;
- лавровый лист — 2 шт.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- укроп и петрушка — по вкусу;
- растительное масло — для обжаривания;
- вода — примерно 2 л.
Способ приготовления
- Мясо обжарить в кастрюле с толстым дном до румяности, залить кипятком, снять пену и варить 30–40 минут. Добавить картофель и готовить до мягкости.
- Сало нарезать и вытопить до шкварок. Добавить измельченную квашеную капусту и обжаривать 5–7 минут.
- Часть картофеля размять в бульоне, затем добавить капусту со шкварками, промытое пшено и лавровый лист. Варить до готовности крупы.
- Отдельно обжарить лук с морковью, добавить томатную пасту и переложить зажарку в кастрюлю.
- В конце приправить солью, перцем, укропом и петрушкой. Проварить ещё 2–3 минуты и снять с огня.
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