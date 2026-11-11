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Головна Смак Один із кращих салатів з куркою: рецепт до новорічних свят

Один із кращих салатів з куркою: рецепт до новорічних свят

Ua ru
11 листопада 2026 21:44
Новорічний салат із куркою: ніжна страва з пікантною маринованою цибулею Фото: кадр з відео
Салат з куркою. Фото: кадр з відео

Якщо шукаєте цікаву страву для новорічного меню, зверніть увагу на цей багатошаровий салат. Він готується з простих продуктів, красиво виглядає в розрізі та після охолодження добре тримає форму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварені курячі стегна — 2 шт.;
  • цибуля — ½ шт.;
  • відварені яйця — 2 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • майонез — за смаком;
  • сіль і чорний перець — за смаком.

Для маринування цибулі:

  • сіль — ½ ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • яблучний оцет — 2 ст. л.;
  • окріп — для заливання.
рецепт салату на новий рік
Яйця та майонез. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Курячі стегна розібрати на невеликі шматочки та нарізати кубиками.
  2. Цибулю подрібнити, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити на 15 хвилин, потім відтиснути від рідини.
  3. Яйця та моркву натерти на тертці. У кулінарне кільце викласти курку, змастити майонезом, додати мариновану цибулю, яйця із сіллю та перцем, а зверху — моркву.
  4. Кожен шар із яйцями та морквою доповнити майонезною сіточкою.
  5. Поставити салат у холодильник, щоб він просочився та добре тримав форму. Перед подачею обережно зняти кулінарне кільце.

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Новий рік салат рецепт закуска
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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