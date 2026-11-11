Салат з куркою. Фото: кадр з відео

Якщо шукаєте цікаву страву для новорічного меню, зверніть увагу на цей багатошаровий салат. Він готується з простих продуктів, красиво виглядає в розрізі та після охолодження добре тримає форму.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварені курячі стегна — 2 шт.;

цибуля — ½ шт.;

відварені яйця — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

майонез — за смаком;

сіль і чорний перець — за смаком.

Для маринування цибулі:

сіль — ½ ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

яблучний оцет — 2 ст. л.;

окріп — для заливання.

Яйця та майонез. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Курячі стегна розібрати на невеликі шматочки та нарізати кубиками. Цибулю подрібнити, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити на 15 хвилин, потім відтиснути від рідини. Яйця та моркву натерти на тертці. У кулінарне кільце викласти курку, змастити майонезом, додати мариновану цибулю, яйця із сіллю та перцем, а зверху — моркву. Кожен шар із яйцями та морквою доповнити майонезною сіточкою. Поставити салат у холодильник, щоб він просочився та добре тримав форму. Перед подачею обережно зняти кулінарне кільце.

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