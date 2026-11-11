Один із кращих салатів з куркою: рецепт до новорічних свят
Ua ru
11 листопада 2026 21:44
Фото: кадр з відео
Салат з куркою. Фото: кадр з відео
Якщо шукаєте цікаву страву для новорічного меню, зверніть увагу на цей багатошаровий салат. Він готується з простих продуктів, красиво виглядає в розрізі та після охолодження добре тримає форму.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварені курячі стегна — 2 шт.;
- цибуля — ½ шт.;
- відварені яйця — 2 шт.;
- морква — 1 шт.;
- майонез — за смаком;
- сіль і чорний перець — за смаком.
Для маринування цибулі:
- сіль — ½ ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- яблучний оцет — 2 ст. л.;
- окріп — для заливання.
Спосіб приготування
- Курячі стегна розібрати на невеликі шматочки та нарізати кубиками.
- Цибулю подрібнити, додати сіль, цукор, оцет і залити окропом. Залишити на 15 хвилин, потім відтиснути від рідини.
- Яйця та моркву натерти на тертці. У кулінарне кільце викласти курку, змастити майонезом, додати мариновану цибулю, яйця із сіллю та перцем, а зверху — моркву.
- Кожен шар із яйцями та морквою доповнити майонезною сіточкою.
- Поставити салат у холодильник, щоб він просочився та добре тримав форму. Перед подачею обережно зняти кулінарне кільце.
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