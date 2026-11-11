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Главная Вкус Один из лучших салатов с курицей: рецепт к новогодним праздникам

Один из лучших салатов с курицей: рецепт к новогодним праздникам

Ua ru
11 ноября 2026 21:44
Новогодний салат с курицей: нежное блюдо с пикантным маринованным луком Фото: кадр из видео
Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Если ищете интересное блюдо для новогоднего меню, обратите внимание на этот многослойный салат. Он готовится из простых продуктов, красиво смотрится в разрезе и после охлаждения хорошо держит форму.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • отварные куриные окорочка — 2 шт.;
  • лук — ½ шт.;
  • отварные яйца — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • майонез — по вкусу;
  • соль и черный перец — по вкусу.

Для маринования лука:

  • соль — ½ ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • яблочный уксус — 2 ст. л.;
  • кипяток — для заливки.
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Яйца и майонез. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Куриные бедра разделать на небольшие кусочки и нарезать кубиками.
  2. Лук измельчить, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить на 15 минут, затем отжать от жидкости.
  3. Яйца и морковь натереть на терке. В кулинарное кольцо выложить курицу, смазать майонезом, добавить маринованный лук, яйца с солью и перцем, а сверху — морковь.
  4. Каждый слой с яйцами и морковью дополнить майонезной сеткой.
  5. Поставить салат в холодильник, чтобы он пропитался и хорошо держал форму. Перед подачей осторожно снять кулинарное кольцо.

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Новый год салат рецепт закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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