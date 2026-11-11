Салат с курицей. Фото: кадр из видео

Если ищете интересное блюдо для новогоднего меню, обратите внимание на этот многослойный салат. Он готовится из простых продуктов, красиво смотрится в разрезе и после охлаждения хорошо держит форму.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварные куриные окорочка — 2 шт.;

лук — ½ шт.;

отварные яйца — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

майонез — по вкусу;

соль и черный перец — по вкусу.

Для маринования лука:

соль — ½ ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

яблочный уксус — 2 ст. л.;

кипяток — для заливки.

Яйца и майонез. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Куриные бедра разделать на небольшие кусочки и нарезать кубиками. Лук измельчить, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить на 15 минут, затем отжать от жидкости. Яйца и морковь натереть на терке. В кулинарное кольцо выложить курицу, смазать майонезом, добавить маринованный лук, яйца с солью и перцем, а сверху — морковь. Каждый слой с яйцами и морковью дополнить майонезной сеткой. Поставить салат в холодильник, чтобы он пропитался и хорошо держал форму. Перед подачей осторожно снять кулинарное кольцо.

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