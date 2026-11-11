Один из лучших салатов с курицей: рецепт к новогодним праздникам
Ua ru
11 ноября 2026 21:44
Фото: кадр из видео
Салат с курицей. Фото: кадр из видео
Если ищете интересное блюдо для новогоднего меню, обратите внимание на этот многослойный салат. Он готовится из простых продуктов, красиво смотрится в разрезе и после охлаждения хорошо держит форму.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварные куриные окорочка — 2 шт.;
- лук — ½ шт.;
- отварные яйца — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- майонез — по вкусу;
- соль и черный перец — по вкусу.
Для маринования лука:
- соль — ½ ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- яблочный уксус — 2 ст. л.;
- кипяток — для заливки.
Способ приготовления
- Куриные бедра разделать на небольшие кусочки и нарезать кубиками.
- Лук измельчить, добавить соль, сахар, уксус и залить кипятком. Оставить на 15 минут, затем отжать от жидкости.
- Яйца и морковь натереть на терке. В кулинарное кольцо выложить курицу, смазать майонезом, добавить маринованный лук, яйца с солью и перцем, а сверху — морковь.
- Каждый слой с яйцами и морковью дополнить майонезной сеткой.
- Поставить салат в холодильник, чтобы он пропитался и хорошо держал форму. Перед подачей осторожно снять кулинарное кольцо.
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