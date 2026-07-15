Огірки по-болгарськи: перевірений рецепт заготовки на зиму

Огірки по-болгарськи. Фото: smachnenke.com.ua

Юлія Щербак Редактор

Домашні мариновані огірки — це заготовка, яка завжди стане у пригоді взимку. За цим рецептом вони виходять щільними, хрусткими та ароматними, а завдяки листю хрону, кропу й часнику мають особливий смак. Така консервація чудово підходить до картоплі, м’ясних страв або як самостійна закуска.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 3-літрову банку):

огірки — скільки увійде;

лист хрону — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

чорний перець горошком — 4–5 шт.;

парасолька кропу — 1 шт.

Для маринаду:

вода — 1,5 л;

сіль — 1,5 ст. л.;

цукор — 1 ст. л.;

оцтова есенція 70% — 1 ст. л.

Мариновані огірки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Огірки промити та замочити в холодній воді на 2–4 години. У стерилізовані банки покласти лист хрону, кріп, часник і перець. Щільно наповнити банки огірками. Залити огірки окропом і залишити на 10 хвилин. Потім воду злити, знову довести до кипіння та повторно залити банки ще на 10 хвилин. З цієї води приготувати маринад: додати сіль і цукор, прокип’ятити. Влити в банку оцтову есенцію, залити гарячим маринадом і одразу закатати стерильними кришками. Перевернути банки догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Готові огірки зберігати у прохолодному місці.

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