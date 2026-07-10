Огірки виходять смачніші, ніж бочкові: старий рецепт тата
10 липня 2026 13:44
Огірки для консервації. Фото: gospodynka.com.ua
Цей спосіб заготівлі огірків багато років передається з покоління в покоління. Завдяки холодному засолюванню та натуральному бродінню огірки виходять настільки смачними та хрусткими, що легко можуть конкурувати з бочковими.
Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 1 трилітрову банку):
- огірки засолювальних сортів — скільки вміститься;
- сіль — 3 ст. л. з невеликою гіркою;
- холодна вода — для заливання;
- парасольки кропу — за смаком;
- листя хрону — 2–3 шт.;
- листя вишні — 3–5 шт.;
- листя смородини — 3–5 шт. за бажанням;
- часник — 1/2 головки.
Для інших банок:
- на 2-літрову банку — 2 ст. л. солі;
- на 1-літрову банку — 1 ст. л. солі.
Спосіб приготування
- Добре вимити огірки та замочити їх у холодній воді на 2 години.
- На дно чистих банок викласти парасольки кропу, листя хрону, вишні та смородини, додати нарізаний часник.
- Щільно укласти огірки, зверху накрити кропом і листком хрону.
- Додати необхідну кількість солі, залити холодною водою до самого верху та закрити капроновою кришкою.
- Перекотити банку, щоб сіль повністю розчинилася.
- Поставити банки у глибоку ємність і залишити в теплому місці на 3–5 днів.
- Після завершення бродіння злити розсіл у каструлю та довести до кипіння, поки перестане утворюватися піна.
- Огірки промити холодною водою, за бажанням додати трохи свіжого кропу та часнику.
- Залити банки окропом на 5 хвилин, воду злити та відразу наповнити киплячим розсолом.
- Закатати стерилізованими кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.
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