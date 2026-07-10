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Огірки виходять смачніші, ніж бочкові: старий рецепт тата

10 липня 2026 13:44
Огірки для консервації. Фото: gospodynka.com.ua
Юлія Щербак
Редактор

Цей спосіб заготівлі огірків багато років передається з покоління в покоління. Завдяки холодному засолюванню та натуральному бродінню огірки виходять настільки смачними та хрусткими, що легко можуть конкурувати з бочковими.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться (на 1 трилітрову банку):

  • огірки засолювальних сортів — скільки вміститься;
  • сіль — 3 ст. л. з невеликою гіркою;
  • холодна вода — для заливання;
  • парасольки кропу — за смаком;
  • листя хрону — 2–3 шт.;
  • листя вишні — 3–5 шт.;
  • листя смородини — 3–5 шт. за бажанням;
  • часник — 1/2 головки.

Для інших банок:

  • на 2-літрову банку — 2 ст. л. солі;
  • на 1-літрову банку — 1 ст. л. солі.
Огірки та сіль. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Добре вимити огірки та замочити їх у холодній воді на 2 години.
  2. На дно чистих банок викласти парасольки кропу, листя хрону, вишні та смородини, додати нарізаний часник.
  3. Щільно укласти огірки, зверху накрити кропом і листком хрону.
  4. Додати необхідну кількість солі, залити холодною водою до самого верху та закрити капроновою кришкою.
  5. Перекотити банку, щоб сіль повністю розчинилася.
  6. Поставити банки у глибоку ємність і залишити в теплому місці на 3–5 днів.
  7. Після завершення бродіння злити розсіл у каструлю та довести до кипіння, поки перестане утворюватися піна.
  8. Огірки промити холодною водою, за бажанням додати трохи свіжого кропу та часнику.
  9. Залити банки окропом на 5 хвилин, воду злити та відразу наповнити киплячим розсолом.
  10. Закатати стерилізованими кришками, перевернути догори дном і залишити до повного охолодження.

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