Огірки з кетчупом чилі "Від Валі": перевірений домашній рецепт
16 липня 2026 14:44
Огірки з кетчупом чилі. Фото: smachnenke.com.ua
Якщо хочеться урізноманітнити домашні заготовки, обов'язково спробуйте огірки з кетчупом чилі. Вони мають приємний кисло-солодкий смак із легкою гостротою, залишаються хрусткими та чудово смакують до картоплі чи м'яса. Рецепт простий, а результат завжди вдалий.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- огірки — 3 кг;
- вода — 2,5 л;
- кетчуп чилі — 12 ст. л.;
- цукор — 180 г;
- сіль — 75 г;
- оцет 9% — 200 мл;
- лавровий лист — 6 шт.;
- часник — 6 зубчиків;
- парасольки кропу — 6 шт.;
- духмяний перець — 6 горошин;
- чорний перець — 12 горошин.
Спосіб приготування
- Огірки добре помити, залити холодною водою на 2–3 години, після чого ще раз промити та обрізати кінчики. Банки простерилізувати, кришки прокип'ятити.
- На дно кожної банки покласти лавровий лист, часник, парасольку кропу, духмяний і чорний перець. Щільно наповнити банки огірками.
- Для маринаду змішати воду, кетчуп чилі, сіль і цукор, довести до кипіння та проварити 2 хвилини.
- Додати оцет, перемішати й одразу зняти з вогню.
- Залити огірки гарячим маринадом до самого верху.
- Банки поставити в каструлю з рушником на дні, залити теплою водою до плічок і стерилізувати 15 хвилин після закипання.
- Герметично закатати банки, перевернути догори дном, укутати й залишити до повного охолодження.
- Зберігати в прохолодному темному місці. Із цієї кількості інгредієнтів виходить приблизно 6 літрових банок.
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