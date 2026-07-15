Хрусткі огірки на зиму з простим маринадом: рецепт по-болгарськи

Огірки по-болгарськи: перевірений рецепт заготовки на зиму
Домашні мариновані огірки — це заготовка, яка завжди стане у пригоді взимку. За цим рецептом вони виходять щільними, хрусткими та ароматними, а завдяки листю хрону, кропу й часнику мають особливий смак. Така консервація чудово підходить до картоплі, м’ясних страв або як самостійна закуска.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться (на 3-літрову банку):
- огірки — скільки увійде;
- лист хрону — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- чорний перець горошком — 4–5 шт.;
- парасолька кропу — 1 шт.
Для маринаду:
- вода — 1,5 л;
- сіль — 1,5 ст. л.;
- цукор — 1 ст. л.;
- оцтова есенція 70% — 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Огірки промити та замочити в холодній воді на 2–4 години.
- У стерилізовані банки покласти лист хрону, кріп, часник і перець. Щільно наповнити банки огірками.
- Залити огірки окропом і залишити на 10 хвилин.
- Потім воду злити, знову довести до кипіння та повторно залити банки ще на 10 хвилин.
- З цієї води приготувати маринад: додати сіль і цукор, прокип’ятити.
- Влити в банку оцтову есенцію, залити гарячим маринадом і одразу закатати стерильними кришками.
- Перевернути банки догори дном, укутати та залишити до повного охолодження. Готові огірки зберігати у прохолодному місці.
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