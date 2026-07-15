Хрустящие огурцы на зиму с простым маринадом: рецепт по-болгарски

Огурцы по-болгарски: проверенный рецепт заготовки на зиму
Домашние маринованные огурцы — это заготовка, которая всегда пригодится зимой. По этому рецепту они получаются плотными, хрустящими и ароматными, а благодаря листьям хрена, укропа и чеснока приобретают особый вкус. Такая заготовка прекрасно подходит к картофелю, мясным блюдам или в качестве самостоятельной закуски.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится (на 3-литровую банку):
- огурцы — сколько поместится;
- лист хрена — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- чёрный перец горошком — 4–5 шт.;
- веточка укропа — 1 шт.
Для маринада:
- вода — 1,5 л;
- соль — 1,5 ст. л.;
- сахар — 1 ст. л.;
- уксусная эссенция 70% — 1 ст. л.
Способ приготовления
- Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 2–4 часа.
- В стерилизованные банки положить лист хрена, укроп, чеснок и перец. Плотно наполнить банки огурцами.
- Залить огурцы кипятком и оставить на 10 минут.
- Затем воду слить, снова довести до кипения и повторно залить банки ещё на 10 минут.
- Из этой воды приготовить маринад: добавить соль и сахар, прокипятить.
- Влить в банку уксусную эссенцию, залить горячим маринадом и сразу закатать стерильными крышками.
- Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Готовые огурцы хранить в прохладном месте.
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