Хрустящие огурцы на зиму с простым маринадом: рецепт по-болгарски

Огурцы по-болгарски. Фото: smachnenke.com.ua

Домашние маринованные огурцы — это заготовка, которая всегда пригодится зимой. По этому рецепту они получаются плотными, хрустящими и ароматными, а благодаря листьям хрена, укропа и чеснока приобретают особый вкус. Такая заготовка прекрасно подходит к картофелю, мясным блюдам или в качестве самостоятельной закуски.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится (на 3-литровую банку):

огурцы — сколько поместится;

лист хрена — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

чёрный перец горошком — 4–5 шт.;

веточка укропа — 1 шт.

Для маринада:

вода — 1,5 л;

соль — 1,5 ст. л.;

сахар — 1 ст. л.;

уксусная эссенция 70% — 1 ст. л.

Маринованные огурцы. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Огурцы промыть и замочить в холодной воде на 2–4 часа. В стерилизованные банки положить лист хрена, укроп, чеснок и перец. Плотно наполнить банки огурцами. Залить огурцы кипятком и оставить на 10 минут. Затем воду слить, снова довести до кипения и повторно залить банки ещё на 10 минут. Из этой воды приготовить маринад: добавить соль и сахар, прокипятить. Влить в банку уксусную эссенцию, залить горячим маринадом и сразу закатать стерильными крышками. Перевернуть банки вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Готовые огурцы хранить в прохладном месте.

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