Оладки на сніданок за 10 хвилин: натерти яблука та замішати просте тісто
Ua ru
18 листопада 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматні яблучні оладки — чудовий спосіб перетворити звичайний сніданок на маленьке задоволення. Соковиті натерті яблука роблять їх ніжними всередині, додають природної солодкості та приємного фруктового аромату.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 3 ст. л.;
- ванільний цукор — до смаку;
- сметана 20% — 200 г;
- молоко — 50 мл;
- олія — 3 ст. л. у тісто та трохи для смаження;
- борошно — 350 г;
- розпушувач — 8 г;
- яблука — 3 шт.;
- цукор і мелена кориця для посипання — до смаку.
Спосіб приготування
- Яйце збити зі звичайним і ванільним цукром. Додати сметану, молоко й олію, перемішати.
- Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово всипати в рідку суміш, замішуючи однорідне тісто.
- Яблука очистити від серцевин, натерти на грубій тертці та вмішати в тісто.
- На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладати тісто столовою ложкою.
- Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки.
- Змішати цукор із корицею та посипати ще теплі оладки.
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