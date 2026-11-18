Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматні яблучні оладки — чудовий спосіб перетворити звичайний сніданок на маленьке задоволення. Соковиті натерті яблука роблять їх ніжними всередині, додають природної солодкості та приємного фруктового аромату.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

яйце — 1 шт.;

цукор — 3 ст. л.;

ванільний цукор — до смаку;

сметана 20% — 200 г;

молоко — 50 мл;

олія — 3 ст. л. у тісто та трохи для смаження;

борошно — 350 г;

розпушувач — 8 г;

яблука — 3 шт.;

цукор і мелена кориця для посипання — до смаку.

Яблучні оладки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйце збити зі звичайним і ванільним цукром. Додати сметану, молоко й олію, перемішати. Борошно з’єднати з розпушувачем і поступово всипати в рідку суміш, замішуючи однорідне тісто. Яблука очистити від серцевин, натерти на грубій тертці та вмішати в тісто. На розігріту сковороду з невеликою кількістю олії викладати тісто столовою ложкою. Смажити на середньому вогні по 2–3 хвилини з кожного боку до золотистої скоринки. Змішати цукор із корицею та посипати ще теплі оладки.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки".

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

Читайте також:

Також ми розповідали про рецепт легендарних налисників з потрійною начинкою з вишнями та маком.