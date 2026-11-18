Оладьи на завтрак за 10 минут: натереть яблоки и замесить простое тесто
Ua ru
18 ноября 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматные яблочные оладьи — отличный способ превратить обычный завтрак в маленькое удовольствие. Сочные тертые яблоки делают их нежными внутри, придают естественную сладость и приятный фруктовый аромат.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 3 ст. л.;
- ванильный сахар — по вкусу;
- сметана 20% — 200 г;
- молоко — 50 мл;
- растительное масло — 3 ст. л. в тесто и немного для жарки;
- мука — 350 г;
- разрыхлитель — 8 г;
- яблоки — 3 шт.;
- сахар и молотая корица для посыпки — по вкусу.
Способ приготовления
- Яйцо взбить с обычным и ванильным сахаром. Добавить сметану, молоко и масло, перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно всыпать в жидкую смесь, замешивая однородное тесто.
- Яблоки очистить от сердцевины, натереть на крупной терке и вмешать в тесто.
- На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывать тесто столовой ложкой.
- Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
- Смешать сахар с корицей и посыпать ещё тёплые оладьи.
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