Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматные яблочные оладьи — отличный способ превратить обычный завтрак в маленькое удовольствие. Сочные тертые яблоки делают их нежными внутри, придают естественную сладость и приятный фруктовый аромат.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйцо — 1 шт.;

сахар — 3 ст. л.;

ванильный сахар — по вкусу;

сметана 20% — 200 г;

молоко — 50 мл;

растительное масло — 3 ст. л. в тесто и немного для жарки;

мука — 350 г;

разрыхлитель — 8 г;

яблоки — 3 шт.;

сахар и молотая корица для посыпки — по вкусу.

Яблочные оладьи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйцо взбить с обычным и ванильным сахаром. Добавить сметану, молоко и масло, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно всыпать в жидкую смесь, замешивая однородное тесто. Яблоки очистить от сердцевины, натереть на крупной терке и вмешать в тесто. На разогретую сковороду с небольшим количеством масла выкладывать тесто столовой ложкой. Жарить на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Смешать сахар с корицей и посыпать ещё тёплые оладьи.

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