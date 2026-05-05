Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру

Оладки на сніданок.

Коли хочеться швидкого і домашнього сніданку, ці оладки стають справжнім порятунком. Вони готуються всього за кілька хвилин із простих продуктів, які майже завжди є під рукою. Завдяки сиру та кефіру тісто виходить ніжним і повітряним, а самі оладки — м’якими всередині й з легкою рум’яною скоринкою. Идеальний варіант для затишного ранку без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

сир м’який — 200 г;

кефір — 1 склянка;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2–3 ст. л.;

ванілін — щіпка;

сіль — дрібка;

сода — 0,5 ч. л.;

борошно — 5–6 ст. л.;

яблуко або родзинки — за бажанням;

олія — для смаження.

Приготування оладок.

Спосіб приготування

У мисці змішати сир, яйце та цукор. Якщо сир зернистий — перебити блендером або розім’яти виделкою до однорідності. Додати сіль, ванілін і соду, влити кефір та перемішати. Поступово всипати борошно, доводячи тісто до густої, але м’якої консистенції. За бажанням додати натерте яблуко або родзинки. Розігріти сковороду з олією, викладати тісто ложкою і смажити оладки з обох боків до рум’яної скоринки.

