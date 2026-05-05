Головна Смак Оладки на сніданок за 15 хвищин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру



Дата публікації: 5 травня 2026 05:04
Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Коли хочеться швидкого і домашнього сніданку, ці оладки стають справжнім порятунком. Вони готуються всього за кілька хвилин із простих продуктів, які майже завжди є під рукою. Завдяки сиру та кефіру тісто виходить ніжним і повітряним, а самі оладки — м’якими всередині й з легкою рум’яною скоринкою. Идеальний варіант для затишного ранку без зайвих зусиль.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • сир м’який — 200 г;
  • кефір — 1 склянка;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2–3 ст. л.;
  • ванілін — щіпка;
  • сіль — дрібка;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • борошно — 5–6 ст. л.;
  • яблуко або родзинки — за бажанням;
  • олія — для смаження.
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. У мисці змішати сир, яйце та цукор. Якщо сир зернистий — перебити блендером або розім’яти виделкою до однорідності. 
  2. Додати сіль, ванілін і соду, влити кефір та перемішати.
  3. Поступово всипати борошно, доводячи тісто до густої, але м’якої консистенції. За бажанням додати натерте яблуко або родзинки.
  4. Розігріти сковороду з олією, викладати тісто ложкою і смажити оладки з обох боків до рум’яної скоринки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
