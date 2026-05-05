Оладки на сніданок за 15 хвилин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру

Оладки на сніданок за 15 хвищин: знадобиться 200 г сиру і 1 склянка кефіру
Дата публікації: 5 травня 2026 05:04
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua
Коли хочеться швидкого і домашнього сніданку, ці оладки стають справжнім порятунком. Вони готуються всього за кілька хвилин із простих продуктів, які майже завжди є під рукою. Завдяки сиру та кефіру тісто виходить ніжним і повітряним, а самі оладки — м’якими всередині й з легкою рум’яною скоринкою. Идеальний варіант для затишного ранку без зайвих зусиль.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- сир м’який — 200 г;
- кефір — 1 склянка;
- яйце — 1 шт.;
- цукор — 2–3 ст. л.;
- ванілін — щіпка;
- сіль — дрібка;
- сода — 0,5 ч. л.;
- борошно — 5–6 ст. л.;
- яблуко або родзинки — за бажанням;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
- У мисці змішати сир, яйце та цукор. Якщо сир зернистий — перебити блендером або розім’яти виделкою до однорідності.
- Додати сіль, ванілін і соду, влити кефір та перемішати.
- Поступово всипати борошно, доводячи тісто до густої, але м’якої консистенції. За бажанням додати натерте яблуко або родзинки.
- Розігріти сковороду з олією, викладати тісто ложкою і смажити оладки з обох боків до рум’яної скоринки.
