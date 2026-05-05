Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 200 г творога и 1 стакан кефира
Ua ru
Дата публикации 5 мая 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Когда хочется быстрого и домашнего завтрака, эти оладьи становятся настоящим спасением. Они готовятся всего за несколько минут из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Благодаря творогу и кефиру тесто получается нежным и воздушным, а сами оладьи — мягкими внутри и с легкой румяной корочкой. Идеальный вариант для уютного утра без лишних усилий.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- творог мягкий — 200 г;
- кефир — 1 стакан;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2-3 ст. л.;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка;
- сода — 0,5 ч. л.;
- мука — 5-6 ст. л.;
- яблоко или изюм — по желанию;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
- В миске смешать творог, яйцо и сахар. Если творог зернистый — перебить блендером или размять вилкой до однородности.
- Добавить соль, ванилин и соду, влить кефир и перемешать.
- Постепенно всыпать муку, доводя тесто до густой, но мягкой консистенции. По желанию добавить натертое яблоко или изюм.
- Разогреть сковороду с маслом, выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи с обеих сторон до румяной корочки.
Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день
Пышные пончики из 1 пачки творога без дрожжей
Ленивая пицца за 15 минут на завтрак — понадобится 3 тортилья.
Читайте также:
Рецепт завтрака из картофеля — теперь №1 в списке пожеланий.
Реклама