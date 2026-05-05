Оладьи на завтрак за 15 минут: понадобится 200 г творога и 1 стакан кефира

Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Когда хочется быстрого и домашнего завтрака, эти оладьи становятся настоящим спасением. Они готовятся всего за несколько минут из простых продуктов, которые почти всегда есть под рукой. Благодаря творогу и кефиру тесто получается нежным и воздушным, а сами оладьи — мягкими внутри и с легкой румяной корочкой. Идеальный вариант для уютного утра без лишних усилий.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

творог мягкий — 200 г;

кефир — 1 стакан;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2-3 ст. л.;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

сода — 0,5 ч. л.;

мука — 5-6 ст. л.;

яблоко или изюм — по желанию;

масло — для жарки.

Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

В миске смешать творог, яйцо и сахар. Если творог зернистый — перебить блендером или размять вилкой до однородности. Добавить соль, ванилин и соду, влить кефир и перемешать. Постепенно всыпать муку, доводя тесто до густой, но мягкой консистенции. По желанию добавить натертое яблоко или изюм. Разогреть сковороду с маслом, выкладывать тесто ложкой и жарить оладьи с обеих сторон до румяной корочки.

