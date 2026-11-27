Оладки на сніданок. Фото: zhyttia.com.ua

Якщо хочеться урізноманітнити звичний сніданок, приготуйте яблучні оладки на сметані. Вони виходять пухкими, ароматними та добре смакують теплими. Для особливого смаку можна додати до тіста трохи кориці або ванільного цукру.

Рецепт опублікувала Школа Життя, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 300 г;

розпушувач — 10 г;

яйце — 1 шт.;

борошно — 220 г;

цукор — 1 ст. л.;

сметана — 350 г;

сіль — ¼ ч. л.;

рослинна олія — 30–50 мл для смаження.

Для глазурі:

цукрова пудра — 50 г;

молоко — 2 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.

Яблучні оладки. Фото: zhyttia.com.ua

Спосіб приготування

Яблука нарізати невеликими шматочками. Яйце змішати із сіллю, цукром і сметаною. Борошно з’єднати з розпушувачем, всипати до сметанної суміші та замісити густе тісто. Додати яблука, перемішати й залишити під рушником на 10 хвилин. На розігріту сковороду з олією викладати тісто порціями. Смажити оладки на вогні нижче середнього приблизно по 4 хвилини з кожного боку. Для глазурі змішати цукрову пудру з молоком і лимонним соком. Полити готові оладки перед подачею.

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