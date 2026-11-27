Оладьи на завтрак. Фото: zhyttia.com.ua

Если хочется разнообразить привычный завтрак, приготовьте яблочные оладьи на сметане. Они получаются пышными, ароматными и особенно вкусные в теплом виде. Для особого вкуса в тесто можно добавить немного корицы или ванильного сахара.

Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 300 г;

разрыхлитель — 10 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 220 г;

сахар — 1 ст. л.;

сметана — 350 г;

соль — ¼ ч. л.;

растительное масло — 30–50 мл для жарки.

Для глазури:

сахарная пудра — 50 г;

молоко — 2 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.

Яблочные оладьи. Фото: zhyttia.com.ua

Способ приготовления

Яблоки нарезать небольшими кусочками. Яйцо смешать с солью, сахаром и сметаной. Муку смешать с разрыхлителем, всыпать в сметанную смесь и замесить густое тесто. Добавить яблоки, перемешать и оставить под полотенцем на 10 минут. На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто порциями. Жарить оладьи на огне ниже среднего примерно по 4 минуты с каждой стороны. Для глазури смешать сахарную пудру с молоком и лимонным соком. Полить готовые оладьи перед подачей.

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