Оладьи на завтрак за 20 минут: понадобится 300 г яблок и 350 г сметаны
Ua ru
27 ноября 2026 05:04
Фото: zhyttia.com.ua
Оладьи на завтрак. Фото: zhyttia.com.ua
Если хочется разнообразить привычный завтрак, приготовьте яблочные оладьи на сметане. Они получаются пышными, ароматными и особенно вкусные в теплом виде. Для особого вкуса в тесто можно добавить немного корицы или ванильного сахара.
Рецепт опубликовала Школа Жизни, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 300 г;
- разрыхлитель — 10 г;
- яйцо — 1 шт.;
- мука — 220 г;
- сахар — 1 ст. л.;
- сметана — 350 г;
- соль — ¼ ч. л.;
- растительное масло — 30–50 мл для жарки.
Для глазури:
- сахарная пудра — 50 г;
- молоко — 2 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Яблоки нарезать небольшими кусочками. Яйцо смешать с солью, сахаром и сметаной.
- Муку смешать с разрыхлителем, всыпать в сметанную смесь и замесить густое тесто.
- Добавить яблоки, перемешать и оставить под полотенцем на 10 минут.
- На разогретую сковороду с маслом выкладывать тесто порциями.
- Жарить оладьи на огне ниже среднего примерно по 4 минуты с каждой стороны.
- Для глазури смешать сахарную пудру с молоком и лимонным соком. Полить готовые оладьи перед подачей.
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