Банан, яйца и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Этот простой рецепт пригодится, когда захочется приготовить вкусный завтрак или перекус. Спелый банан придает оладьям естественную сладость, корица — приятный аромат, а овсяные хлопья делают их сытными.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

спелый банан — 1 шт.;

яйца — 2 шт.;

овсяные хлопья быстрого приготовления — ¼ стакана;

молотая корица — ¼ ч. л.;

соль — щепотка;

несоленое сливочное масло — 10 г;

кусочки банана и кленовый сироп — для подачи, по желанию.

Способ приготовления

Яйца смешать с овсяными хлопьями. Банан размять вилкой, добавить в яичную смесь вместе с корицей и солью, перемешать. На сковороде растопить сливочное масло. Выкладывать тесто порциями примерно по ¼ стакана. Жарить на среднем огне около 2 минут, перевернуть и готовить ещё 1 минуту. Таким же образом пожарить остальное тесто. Подавать оладьи теплыми, по желанию дополнив ломтиками банана, джемом или сметаной.

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