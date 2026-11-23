Овсяные оладьи за 10 минут: понадобится 1 банан и 2 яйца
Ua ru
23 ноября 2026 13:04
Фото: smachnenke.com.ua
Банан, яйца и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua
Этот простой рецепт пригодится, когда захочется приготовить вкусный завтрак или перекус. Спелый банан придает оладьям естественную сладость, корица — приятный аромат, а овсяные хлопья делают их сытными.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- спелый банан — 1 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- овсяные хлопья быстрого приготовления — ¼ стакана;
- молотая корица — ¼ ч. л.;
- соль — щепотка;
- несоленое сливочное масло — 10 г;
- кусочки банана и кленовый сироп — для подачи, по желанию.
Способ приготовления
- Яйца смешать с овсяными хлопьями. Банан размять вилкой, добавить в яичную смесь вместе с корицей и солью, перемешать.
- На сковороде растопить сливочное масло. Выкладывать тесто порциями примерно по ¼ стакана.
- Жарить на среднем огне около 2 минут, перевернуть и готовить ещё 1 минуту. Таким же образом пожарить остальное тесто.
- Подавать оладьи теплыми, по желанию дополнив ломтиками банана, джемом или сметаной.
Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".
Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки
Читайте также:
Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.