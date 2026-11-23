Банан, яйця та вівсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Цей простий рецепт виручить, коли хочеться приготувати смачний сніданок або перекус. Стиглий банан надає оладкам природної солодкості, кориця приємного аромату, а вівсяні пластівці роблять їх ситними.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

стиглий банан — 1 шт.;

яйця — 2 шт.;

вівсяні пластівці швидкого приготування — ¼ склянки;

мелена кориця — ¼ ч. л.;

сіль — дрібка;

несолоне вершкове масло — 10 г;

скибочки банана та кленовий сироп — для подачі, за бажанням.

Спосіб приготування

Яйця змішати з вівсяними пластівцями. Банан розім’яти виделкою, додати до яєчної суміші разом із корицею та сіллю, перемішати. На сковороді розтопити вершкове масло. Викладати тісто порціями приблизно по ¼ склянки. Смажити на середньому вогні близько 2 хвилин, перевернути й готувати ще 1 хвилину. Так само посмажити решту тіста. Подавати оладки теплими, за бажанням доповнивши скибочками банана, джемом чи сметаною.

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