Оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 банани

Оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 банани

Дата публікації: 21 травня 2026 05:04
Оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 банани
Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки — ідеальний варіант швидкого сніданку, коли хочеться чогось солодкого, але без зайвих зусиль. Усього кілька простих інгредієнтів перетворюються на ніжну, ароматну страву з приємною банановою солодкістю. Вони виходять м’якими всередині та з легкою золотистою скоринкою зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • банани — 2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка.;
  • борошно — 120 г.;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • олія рослинна — для смаження.
рецепт оладок з бананами
Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Банани очистити та розім’яти до стану пюре.
  2. Додати яйця і дрібку солі, перемішати до однорідності.
  3. Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в бананову масу, замішуючи тісто без грудочок.
  4. Викладати тісто ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків.
  5. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
