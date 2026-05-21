Оладки на сніданок за 5 хвилин: знадобиться 2 банани

Оладки на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ці оладки — ідеальний варіант швидкого сніданку, коли хочеться чогось солодкого, але без зайвих зусиль. Усього кілька простих інгредієнтів перетворюються на ніжну, ароматну страву з приємною банановою солодкістю. Вони виходять м’якими всередині та з легкою золотистою скоринкою зовні.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

банани — 2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка.;

борошно — 120 г.;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

олія рослинна — для смаження.

Приготування оладок. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Банани очистити та розім’яти до стану пюре. Додати яйця і дрібку солі, перемішати до однорідності. Борошно змішати з розпушувачем і поступово ввести в бананову масу, замішуючи тісто без грудочок. Викладати тісто ложкою на розігріту сковороду з олією та смажити на середньому вогні до рум’яної скоринки з обох боків. Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир.

