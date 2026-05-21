Оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 банана

Оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 банана

Дата публикации 21 мая 2026 05:04
Оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 банана
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эти оладьи — идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то сладкого, но без лишних усилий. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в нежное, ароматное блюдо с приятной банановой сладостью. Они получаются мягкими внутри и с легкой золотистой корочкой снаружи.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • бананы — 2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • мука — 120 г;
  • разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • масло растительное — для жарки.
рецепт оладок з бананами
Приготовление оладий. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Бананы очистить и размять до состояния пюре.
  2. Добавить яйца и щепотку соли, перемешать до однородности.
  3. Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в банановую массу, замешивая тесто без комочков.
  4. Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
  5. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

