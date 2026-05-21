Оладьи на завтрак за 5 минут: понадобится 2 банана
Дата публикации 21 мая 2026 05:04
Оладьи на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Эти оладьи — идеальный вариант быстрого завтрака, когда хочется чего-то сладкого, но без лишних усилий. Всего несколько простых ингредиентов превращаются в нежное, ароматное блюдо с приятной банановой сладостью. Они получаются мягкими внутри и с легкой золотистой корочкой снаружи.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- бананы — 2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- мука — 120 г;
- разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
- Бананы очистить и размять до состояния пюре.
- Добавить яйца и щепотку соли, перемешать до однородности.
- Муку смешать с разрыхлителем и постепенно ввести в банановую массу, замешивая тесто без комочков.
- Выкладывать тесто ложкой на разогретую сковороду с маслом и жарить на среднем огне до румяной корочки с обеих сторон.
- Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
