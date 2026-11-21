Оладки з гарбузом та морквою: рецепт на сніданок за 15 хвилин
Ua ru
21 листопада 2026 05:04
Фото: кадр з відео
Оладки з гарбузом та морквою. Фото: кадр з відео
Гарбуз і морква чудово поєднуються в цій простій страві: овочі надають оладкам легкої солодкості, а часник і чорний перець додають пікантності. Золотиста скоринка робить їх особливо апетитними, а ніжний соус із кропом чудово доповнює смак.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- гарбуз — приблизно 500 г;
- морква — 1 шт.;
- часник — 2–3 зубчики;
- яйце — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- борошно — 3 ст. л.;
- чорний мелений перець — ½ ч. л.;
- сіль — до смаку;
- рослинна олія — для смаження.
Для сметанного соусу:
- сметана — кількість за смаком;
- часник — до смаку;
- кріп — трохи;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Гарбуз очистити й натерти на грубій тертці, моркву — на дрібній.
- Додати подрібнений часник, сіль, перець і яйце, перемішати.
- Вмішати сметану та просіяне борошно. Маса має бути густою.
- На розігрітій сковороді з олією обсмажувати невеликі оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові викласти на паперовий рушник.
- Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, кропом і сіллю. Подавати оладки гарячими разом із соусом.
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