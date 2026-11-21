Оладки з гарбузом та морквою. Фото: кадр з відео

Гарбуз і морква чудово поєднуються в цій простій страві: овочі надають оладкам легкої солодкості, а часник і чорний перець додають пікантності. Золотиста скоринка робить їх особливо апетитними, а ніжний соус із кропом чудово доповнює смак.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кухня з Мариною, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

гарбуз — приблизно 500 г;

морква — 1 шт.;

часник — 2–3 зубчики;

яйце — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

борошно — 3 ст. л.;

чорний мелений перець — ½ ч. л.;

сіль — до смаку;

рослинна олія — для смаження.

Для сметанного соусу:

сметана — кількість за смаком;

часник — до смаку;

кріп — трохи;

сіль — до смаку.

Гарбуз та морква. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Гарбуз очистити й натерти на грубій тертці, моркву — на дрібній. Додати подрібнений часник, сіль, перець і яйце, перемішати. Вмішати сметану та просіяне борошно. Маса має бути густою. На розігрітій сковороді з олією обсмажувати невеликі оладки на середньому вогні до золотистої скоринки з обох боків. Готові викласти на паперовий рушник. Для соусу змішати сметану з подрібненим часником, кропом і сіллю. Подавати оладки гарячими разом із соусом.

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