Оладьи с тыквой и морковью: рецепт на завтрак за 15 минут
Ua ru
21 ноября 2026 05:04
Фото: кадр из видео
Оладьи с тыквой и морковью. Фото: кадр из видео
Тыква и морковь прекрасно сочетаются в этом простом блюде: овощи придают оладьям легкую сладость, а чеснок и черный перец — пикантность. Золотистая корочка делает их особенно аппетитными, а нежный соус с укропом прекрасно дополняет вкус.
Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.
Реклама
Вам понадобится:
- тыква — примерно 500 г;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 2–3 зубчика;
- яйцо — 1 шт.;
- сметана — 3 ст. л.;
- мука — 3 ст. л.;
- черный молотый перец — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Для сметанного соуса:
- сметана — количество по вкусу;
- чеснок — по вкусу;
- укроп — немного;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Тыкву очистить и натереть на крупной терке, морковь — на мелкой.
- Добавить измельчённый чеснок, соль, перец и яйцо, перемешать.
- Вмешать сметану и просеянную муку. Масса должна быть густой.
- На разогретой сковороде с маслом обжарить небольшие оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые выложить на бумажное полотенце.
- Для соуса смешать сметану с измельчённым чесноком, укропом и солью. Подавать оладьи горячими вместе с соусом.
Ранее мы писали о необычных блинах на кефире и молоке "4 стакана".
Читайте также:
Еще советуем обратить внимание на рецепт идеальных блинов — нужно 400 мл молока, яйца и 130 г муки
Также мы рассказывали о рецепте легендарных блинчиков с тройной начинкой с вишнями и маком.