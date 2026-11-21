Оладьи с тыквой и морковью. Фото: кадр из видео

Тыква и морковь прекрасно сочетаются в этом простом блюде: овощи придают оладьям легкую сладость, а чеснок и черный перец — пикантность. Золотистая корочка делает их особенно аппетитными, а нежный соус с укропом прекрасно дополняет вкус.

Рецепт опубликовали на YouTube-канале Кухня с Мариной, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

тыква — примерно 500 г;

морковь — 1 шт.;

чеснок — 2–3 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 3 ст. л.;

мука — 3 ст. л.;

черный молотый перец — ½ ч. л.;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для сметанного соуса:

сметана — количество по вкусу;

чеснок — по вкусу;

укроп — немного;

соль — по вкусу.

Тыква и морковь. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Тыкву очистить и натереть на крупной терке, морковь — на мелкой. Добавить измельчённый чеснок, соль, перец и яйцо, перемешать. Вмешать сметану и просеянную муку. Масса должна быть густой. На разогретой сковороде с маслом обжарить небольшие оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые выложить на бумажное полотенце. Для соуса смешать сметану с измельчённым чесноком, укропом и солью. Подавать оладьи горячими вместе с соусом.

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