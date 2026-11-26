Рум’яні з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Звичайні картопляні оладки можна зробити ще смачнішими, якщо доповнити їх ароматною сирно-яєчною сумішшю. Достатньо викласти начинку на підсмажений бік дерунів і довести страву до готовності під кришкою. Такий варіант чудово підійде для ситного сніданку або швидкої вечері.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

картопля — 5–6 шт.;

цибуля — 1 шт.;

яйця — 3 шт.;

часник — 1–2 зубчики;

сіль — ½ ч. л.;

чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;

борошно — 3 ст. л. з гіркою;

твердий сир — 120 г;

майонез — 3 ст. л.;

олія — для смаження;

кріп — ½ пучка.

Спосіб приготування

Картоплю натерти на великій тертці, додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і одне сире яйце. Всипати борошно та перемішати. Два яйця відварити круто й подрібнити. Змішати з натертим сиром, часником і майонезом. Картопляну масу викладати ложкою на розігріту сковороду з олією. Обсмажити до рум’яності, перевернути, зверху розподілити сирно-яєчну начинку. Накрити кришкою та готувати на середньому вогні ще приблизно 5 хвилин. Готові оладки посипати подрібненим кропом і подавати гарячими.

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