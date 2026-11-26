Оладки з начинкою: просто натерти картоплю та додати сир
Ua ru
26 листопада 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Рум’яні з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua
Звичайні картопляні оладки можна зробити ще смачнішими, якщо доповнити їх ароматною сирно-яєчною сумішшю. Достатньо викласти начинку на підсмажений бік дерунів і довести страву до готовності під кришкою. Такий варіант чудово підійде для ситного сніданку або швидкої вечері.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- картопля — 5–6 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- яйця — 3 шт.;
- часник — 1–2 зубчики;
- сіль — ½ ч. л.;
- чорний мелений перець — ⅓ ч. л.;
- борошно — 3 ст. л. з гіркою;
- твердий сир — 120 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- олія — для смаження;
- кріп — ½ пучка.
Спосіб приготування
- Картоплю натерти на великій тертці, додати дрібно нарізану цибулю, сіль, перець і одне сире яйце. Всипати борошно та перемішати.
- Два яйця відварити круто й подрібнити. Змішати з натертим сиром, часником і майонезом.
- Картопляну масу викладати ложкою на розігріту сковороду з олією.
- Обсмажити до рум’яності, перевернути, зверху розподілити сирно-яєчну начинку.
- Накрити кришкою та готувати на середньому вогні ще приблизно 5 хвилин.
- Готові оладки посипати подрібненим кропом і подавати гарячими.
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