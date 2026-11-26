Оладьи с начинкой: просто натереть картофель и добавить сыр
Ua ru
26 ноября 2026 21:04
Фото: smachnenke.com.ua
Румяные с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua
Обычные картофельные оладьи можно сделать ещё вкуснее, если добавить в них ароматную сырную-яичную смесь. Достаточно выложить начинку на поджаренную сторону оладий и довести блюдо до готовности под крышкой. Такой вариант отлично подойдет для сытного завтрака или быстрого ужина.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- картофель — 5–6 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца — 3 шт.;
- чеснок — 1–2 зубчика;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ⅓ ч. л.;
- мука — 3 ст. л. с горкой;
- твёрдый сыр — 120 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- укроп — ½ пучка.
Способ приготовления
- Картофель натереть на крупной терке, добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и одно сырое яйцо. Всыпать муку и перемешать.
- Два яйца отварить вкрутую и измельчить. Смешать с натертым сыром, чесноком и майонезом.
- Картофельную массу выкладывать ложкой на разогретую сковороду с маслом.
- Обжарить до румяности, перевернуть, сверху выложить сырно-яичную начинку.
- Накрыть крышкой и готовить на среднем огне ещё примерно 5 минут.
- Готовые оладьи посыпать измельчённым укропом и подавать горячими.
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