Румяные с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Обычные картофельные оладьи можно сделать ещё вкуснее, если добавить в них ароматную сырную-яичную смесь. Достаточно выложить начинку на поджаренную сторону оладий и довести блюдо до готовности под крышкой. Такой вариант отлично подойдет для сытного завтрака или быстрого ужина.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

картофель — 5–6 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца — 3 шт.;

чеснок — 1–2 зубчика;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ⅓ ч. л.;

мука — 3 ст. л. с горкой;

твёрдый сыр — 120 г;

майонез — 3 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

укроп — ½ пучка.

Способ приготовления

Картофель натереть на крупной терке, добавить мелко нарезанный лук, соль, перец и одно сырое яйцо. Всыпать муку и перемешать. Два яйца отварить вкрутую и измельчить. Смешать с натертым сыром, чесноком и майонезом. Картофельную массу выкладывать ложкой на разогретую сковороду с маслом. Обжарить до румяности, перевернуть, сверху выложить сырно-яичную начинку. Накрыть крышкой и готовить на среднем огне ещё примерно 5 минут. Готовые оладьи посыпать измельчённым укропом и подавать горячими.

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