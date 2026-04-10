"Олександрійське" тісто для пасок: виходить дуже багато і дуже смачно
Дата публікації: 10 квітня 2026 16:04
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт давно став класикою великодньої випічки і недарма користується популярністю. Паски з олександрійського тіста виходять особливо ніжними, вологими та ароматними, а ще довго залишаються свіжими. Попри велику кількість інгредієнтів, спосіб приготування досить простий, а результат точно вартий витраченого часу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- топлене молоко — 1 л;
- цукор — 1 кг;
- вершкове масло — 500 г;
- яйця — 10 шт.;
- жовтки — 3 шт.;
- свіжі дріжджі — 150 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- родзинки — 200 г;
- ванільний цукор — 2–3 пакетики;
- коньяк — 2 ст. л.;
- борошно — приблизно 2,5 кг.
Спосіб приготування
- Яйця злегка збити до однорідності. У тепле топлене молоко додати дріжджі та перемішати до розчинення.
- Додати цукор, яйця і м’яке вершкове масло, перемішати.
- Накрити та залишити в теплому місці на 8–12 годин, щоб маса піднялася і стала пишною.
- Додати сіль, ванільний цукор, коньяк і підготовлені родзинки, перемішати.
- Поступово додати борошно та замісити м’яке, трохи липке тісто.
- Залишити тісто в теплому місці на 1–1,5 години для підйому.
- Розкласти у форми, заповнюючи їх на третину, дати ще підрости.
- Випікати при температурі 180 °C приблизно 30–50 хвилин до готовності.
Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026
Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень.
Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт.
Читайте також:
Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.
