"Олександрійське" тісто для пасок: виходить дуже багато і дуже смачно

Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт давно став класикою великодньої випічки і недарма користується популярністю. Паски з олександрійського тіста виходять особливо ніжними, вологими та ароматними, а ще довго залишаються свіжими. Попри велику кількість інгредієнтів, спосіб приготування досить простий, а результат точно вартий витраченого часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

топлене молоко — 1 л;

цукор — 1 кг;

вершкове масло — 500 г;

яйця — 10 шт.;

жовтки — 3 шт.;

свіжі дріжджі — 150 г;

сіль — 1 ч. л.;

родзинки — 200 г;

ванільний цукор — 2–3 пакетики;

коньяк — 2 ст. л.;

борошно — приблизно 2,5 кг.

Спосіб приготування

Яйця злегка збити до однорідності. У тепле топлене молоко додати дріжджі та перемішати до розчинення. Додати цукор, яйця і м’яке вершкове масло, перемішати. Накрити та залишити в теплому місці на 8–12 годин, щоб маса піднялася і стала пишною. Додати сіль, ванільний цукор, коньяк і підготовлені родзинки, перемішати. Поступово додати борошно та замісити м’яке, трохи липке тісто. Залишити тісто в теплому місці на 1–1,5 години для підйому. Розкласти у форми, заповнюючи їх на третину, дати ще підрости. Випікати при температурі 180 °C приблизно 30–50 хвилин до готовності.

