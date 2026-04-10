Україна
Головна Смак "Олександрійське" тісто для пасок: виходить дуже багато і дуже смачно

"Олександрійське" тісто для пасок: виходить дуже багато і дуже смачно

Дата публікації: 10 квітня 2026 16:04
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт давно став класикою великодньої випічки і недарма користується популярністю. Паски з олександрійського тіста виходять особливо ніжними, вологими та ароматними, а ще довго залишаються свіжими. Попри велику кількість інгредієнтів, спосіб приготування досить простий, а результат точно вартий витраченого часу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • топлене молоко — 1 л;
  • цукор — 1 кг;
  • вершкове масло — 500 г;
  • яйця — 10 шт.;
  • жовтки — 3 шт.;
  • свіжі дріжджі — 150 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • родзинки — 200 г;
  • ванільний цукор — 2–3 пакетики;
  • коньяк — 2 ст. л.;
  • борошно — приблизно 2,5 кг.
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця злегка збити до однорідності. У тепле топлене молоко додати дріжджі та перемішати до розчинення.
  2. Додати цукор, яйця і м’яке вершкове масло, перемішати.
  3. Накрити та залишити в теплому місці на 8–12 годин, щоб маса піднялася і стала пишною.
  4. Додати сіль, ванільний цукор, коньяк і підготовлені родзинки, перемішати.
  5. Поступово додати борошно та замісити м’яке, трохи липке тісто.
  6. Залишити тісто в теплому місці на 1–1,5 години для підйому.
  7. Розкласти у форми, заповнюючи їх на третину, дати ще підрости.
  8. Випікати при температурі 180 °C приблизно 30–50 хвилин до готовності.

Пропонуємо вам ознайомитися з рецептами, які ми підготували на Великдень 2026

Рецепт "Золотої" паски: довго не черствіє, смачна навіть через тиждень. 

Ароматна "Королівська" паска, яка не черствіє місяць — перевірений рецепт. 

Читайте також:

Паска за 100-річним рецептом Ольги Франко: спробуйте на Великдень 2026.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
