"Александрийское" тесто для куличей: получается очень много и очень вкусно
Дата публикации 10 апреля 2026 16:04
Этот рецепт давно стал классикой пасхальной выпечки и недаром пользуется популярностью. Паски из александрийского теста получаются особенно нежными, влажными и ароматными, а еще долго остаются свежими. Несмотря на большое количество ингредиентов, способ приготовления достаточно прост, а результат точно стоит потраченного времени.
Вам понадобится:
- топленое молоко — 1 л.;
- сахар — 1 кг;
- сливочное масло — 500 г;
- яйца — 10 шт.;
- желтки — 3 шт.;
- свежие дрожжи — 150 г;
- соль — 1 ч. л.;
- изюм — 200 г;
- ванильный сахар — 2-3 пакетика;
- коньяк — 2 ст. л.;
- мука — примерно 2,5 кг.
Способ приготовления
- Яйца слегка взбить до однородности. В теплое топленое молоко добавить дрожжи и перемешать до растворения.
- Добавить сахар, яйца и мягкое сливочное масло, перемешать.
- Накрыть и оставить в теплом месте на 8-12 часов, чтобы масса поднялась и стала пышной.
- Добавить соль, ванильный сахар, коньяк и подготовленный изюм, перемешать.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое, немного липкое тесто.
- Оставить тесто в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
- Разложить в формы, заполняя их на треть, дать еще подрасти.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-50 минут до готовности.
