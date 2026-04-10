"Александрийское" тесто для куличей: получается очень много и очень вкусно

Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт давно стал классикой пасхальной выпечки и недаром пользуется популярностью. Паски из александрийского теста получаются особенно нежными, влажными и ароматными, а еще долго остаются свежими. Несмотря на большое количество ингредиентов, способ приготовления достаточно прост, а результат точно стоит потраченного времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

топленое молоко — 1 л.;

сахар — 1 кг;

сливочное масло — 500 г;

яйца — 10 шт.;

желтки — 3 шт.;

свежие дрожжи — 150 г;

соль — 1 ч. л.;

изюм — 200 г;

ванильный сахар — 2-3 пакетика;

коньяк — 2 ст. л.;

мука — примерно 2,5 кг.

Тесто для пасхи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца слегка взбить до однородности. В теплое топленое молоко добавить дрожжи и перемешать до растворения. Добавить сахар, яйца и мягкое сливочное масло, перемешать. Накрыть и оставить в теплом месте на 8-12 часов, чтобы масса поднялась и стала пышной. Добавить соль, ванильный сахар, коньяк и подготовленный изюм, перемешать. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, немного липкое тесто. Оставить тесто в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема. Разложить в формы, заполняя их на треть, дать еще подрасти. Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-50 минут до готовности.

