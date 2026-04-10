Главная Вкус "Александрийское" тесто для куличей: получается очень много и очень вкусно

Дата публикации 10 апреля 2026 16:04
Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт давно стал классикой пасхальной выпечки и недаром пользуется популярностью. Паски из александрийского теста получаются особенно нежными, влажными и ароматными, а еще долго остаются свежими. Несмотря на большое количество ингредиентов, способ приготовления достаточно прост, а результат точно стоит потраченного времени.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • топленое молоко — 1 л.;
  • сахар — 1 кг;
  • сливочное масло — 500 г;
  • яйца — 10 шт.;
  • желтки — 3 шт.;
  • свежие дрожжи — 150 г;
  • соль — 1 ч. л.;
  • изюм — 200 г;
  • ванильный сахар — 2-3 пакетика;
  • коньяк — 2 ст. л.;
  • мука — примерно 2,5 кг.
Тесто для пасхи. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца слегка взбить до однородности. В теплое топленое молоко добавить дрожжи и перемешать до растворения.
  2. Добавить сахар, яйца и мягкое сливочное масло, перемешать.
  3. Накрыть и оставить в теплом месте на 8-12 часов, чтобы масса поднялась и стала пышной.
  4. Добавить соль, ванильный сахар, коньяк и подготовленный изюм, перемешать.
  5. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, немного липкое тесто.
  6. Оставить тесто в теплом месте на 1-1,5 часа для подъема.
  7. Разложить в формы, заполняя их на треть, дать еще подрасти.
  8. Выпекать при температуре 180 °C примерно 30-50 минут до готовности.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
