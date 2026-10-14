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Головна Смак Панкейки, як пух на кефірі за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Панкейки, як пух на кефірі за 15 хвилин: рецепт на сніданок

Ua ru
14 жовтня 2026 05:04
Пишні панкейки на кефірі: швидкий сніданок за 15 хвилин
Панкейки на сніданок. Фото: кадр з відео.

Панкейки виходять м’якими, повітряними та апетитними, а мед і вершкове масло чудово доповнюють їхній ніжний смак. Тісто готується за кілька хвилин, тож ця страва стане чудовим варіантом для ранкового меню.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • кефір — 200 г;
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 ч. л.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • борошно — 130 г;
  • сода — трохи менше ½ ч. л.;
  • вершкове масло — для подачі;
  • мед — для подачі.
рецепт пенкейків на сніданок
Приготування панкейків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

  1. Змішати теплий кефір, яйце, цукор і ванільний цукор.
  2. Додати олію, просіяне борошно та соду, перемішати до однорідності й залишити тісто на кілька хвилин.
  3. Викладати тісто невеликими порціями на розігріту антипригарну сковороду.
  4. Смажити на помірному вогні до появи бульбашок, перевернути й підрум’янити з іншого боку.
  5. Подавати панкейки теплими з вершковим маслом і медом.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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