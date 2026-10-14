Пишні панкейки на кефірі: швидкий сніданок за 15 хвилин

Панкейки на сніданок. Фото: кадр з відео.

Панкейки виходять м’якими, повітряними та апетитними, а мед і вершкове масло чудово доповнюють їхній ніжний смак. Тісто готується за кілька хвилин, тож ця страва стане чудовим варіантом для ранкового меню.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

кефір — 200 г;

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 ч. л.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

борошно — 130 г;

сода — трохи менше ½ ч. л.;

вершкове масло — для подачі;

мед — для подачі.

Приготування панкейків. Фото: кадр з відео

Спосіб приготування

Змішати теплий кефір, яйце, цукор і ванільний цукор. Додати олію, просіяне борошно та соду, перемішати до однорідності й залишити тісто на кілька хвилин. Викладати тісто невеликими порціями на розігріту антипригарну сковороду. Смажити на помірному вогні до появи бульбашок, перевернути й підрум’янити з іншого боку. Подавати панкейки теплими з вершковим маслом і медом.

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