Пушистые панкейки на кефире: быстрый завтрак за 15 минут

Панкейки, как пух на кефире, за 15 минут: рецепт на завтрак
Ua ru
14 октября 2026 05:04
Панкейки на завтрак. Фото: кадр из видео.
Панкейки получаются мягкими, воздушными и аппетитными, а мед и сливочное масло прекрасно дополняют их нежный вкус. Тесто готовится за несколько минут, поэтому это блюдо станет отличным вариантом для утреннего меню.
Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- кефир — 200 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 ч. л.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- мука — 130 г;
- сода — чуть меньше ½ ч. л.;
- сливочное масло — для подачи;
- мед — для подачи.
Способ приготовления
- Смешать теплый кефир, яйцо, сахар и ванильный сахар.
- Добавить растительное масло, просеянную муку и соду, перемешать до однородности и оставить тесто на несколько минут.
- Выкладывать тесто небольшими порциями на разогретую антипригарную сковороду.
- Жарить на умеренном огне до появления пузырьков, перевернуть и подрумянить с другой стороны.
- Подавать панкейки теплыми со сливочным маслом и медом.
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