Пушистые панкейки на кефире: быстрый завтрак за 15 минут

Панкейки на завтрак. Фото: кадр из видео.

Панкейки получаются мягкими, воздушными и аппетитными, а мед и сливочное масло прекрасно дополняют их нежный вкус. Тесто готовится за несколько минут, поэтому это блюдо станет отличным вариантом для утреннего меню.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

кефир — 200 г;

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

растительное масло — 1 ст. л.;

мука — 130 г;

сода — чуть меньше ½ ч. л.;

сливочное масло — для подачи;

мед — для подачи.

Приготовление панкейков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

Смешать теплый кефир, яйцо, сахар и ванильный сахар. Добавить растительное масло, просеянную муку и соду, перемешать до однородности и оставить тесто на несколько минут. Выкладывать тесто небольшими порциями на разогретую антипригарную сковороду. Жарить на умеренном огне до появления пузырьков, перевернуть и подрумянить с другой стороны. Подавать панкейки теплыми со сливочным маслом и медом.

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