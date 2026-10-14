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Главная Вкус Панкейки, как пух на кефире, за 15 минут: рецепт на завтрак

Панкейки, как пух на кефире, за 15 минут: рецепт на завтрак

Ua ru
14 октября 2026 05:04
Пушистые панкейки на кефире: быстрый завтрак за 15 минут
Панкейки на завтрак. Фото: кадр из видео.

Панкейки получаются мягкими, воздушными и аппетитными, а мед и сливочное масло прекрасно дополняют их нежный вкус. Тесто готовится за несколько минут, поэтому это блюдо станет отличным вариантом для утреннего меню.

Рецепт опубликован на YouTube-канале Alina FooDee, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • кефир — 200 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 ч. л.;
  • растительное масло — 1 ст. л.;
  • мука — 130 г;
  • сода — чуть меньше ½ ч. л.;
  • сливочное масло — для подачи;
  • мед — для подачи.
рецепт пенкейків на сніданок
Приготовление панкейков. Фото: кадр из видео

Способ приготовления

  1. Смешать теплый кефир, яйцо, сахар и ванильный сахар.
  2. Добавить растительное масло, просеянную муку и соду, перемешать до однородности и оставить тесто на несколько минут.
  3. Выкладывать тесто небольшими порциями на разогретую антипригарную сковороду.
  4. Жарить на умеренном огне до появления пузырьков, перевернуть и подрумянить с другой стороны.
  5. Подавать панкейки теплыми со сливочным маслом и медом.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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