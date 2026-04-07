Паска "Медова": справжня насолода серед випічки на Великдень 2026
Дата публікації: 7 квітня 2026 16:44
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua
Ця медова паска — справжній символ святкового настрою і домашнього затишку. Вона виходить ніжною, волокнистою та з насиченим ароматом меду і сухофруктів. Простий спосіб приготування допоможе створити ідеальну великодню випічку, яка стане окрасою столу.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко тепле — 200 мл.;
- дріжджі сухі — 10 г;
- цукор — 1 ст. л.;
- борошно — 100 г.
Для тіста:
- яйця — 3 шт.;
- жовтки — 2 шт.;
- мед — 180 г;
- цукор — 100 г;
- сметана — 120 г;
- сіль — 2/3 ч. л.;
- ванілін — 2–3 г;
- вершкове масло — 180 г;
- борошно — 650–700 г.
Для начинки:
- родзинки — 250–280 г;
- цукати — 100 г;
- ром або коньяк — 80 мл.
Для глазурі:
- білок — 1 шт.;
- цукрова пудра — 100 г;
- лимонна кислота — щіпка.
Спосіб приготування
- Замочити родзинки та цукати в ромі або коньяку, залишити настоятися кілька годин.
- Додати у тепле молоко дріжджі, цукор і борошно, перемішати та залишити на 15–20 хвилин до утворення пишної опари.
- З’єднати яйця, жовтки, цукор, мед, сметану, сіль і ванілін, перемішати.
- Додати опару та поступово ввести борошно, замісити м’яке тісто.
- Додати вершкове масло частинами, добре вимісити до еластичності.
- Додати підготовлені сухофрукти, перемішати. Залишити тісто у теплому місці на 2–3 години до збільшення в об’ємі.
- Розділити тісто, сформувати кульки та викласти у форми, заповнюючи їх на третину.
- Дати підрости та випікати при температурі 160 °C приблизно 35–45 хвилин. Остудити.
- Збити білок із цукровою пудрою та лимонною кислотою, покрити паски глазур’ю.
