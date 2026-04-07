Головна Смак Паска "Медова": справжня насолода серед випічки на Великдень 2026

Паска "Медова": справжня насолода серед випічки на Великдень 2026

Дата публікації: 7 квітня 2026 16:44
Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Ця медова паска — справжній символ святкового настрою і домашнього затишку. Вона виходить ніжною, волокнистою та з насиченим ароматом меду і сухофруктів. Простий спосіб приготування допоможе створити ідеальну великодню випічку, яка стане окрасою столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко тепле — 200 мл.;
  • дріжджі сухі — 10 г;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • борошно — 100 г.

Для тіста:

  • яйця — 3 шт.;
  • жовтки — 2 шт.;
  • мед — 180 г;
  • цукор — 100 г;
  • сметана — 120 г;
  • сіль — 2/3 ч. л.;
  • ванілін — 2–3 г;
  • вершкове масло — 180 г;
  • борошно — 650–700 г.

Для начинки:

  • родзинки — 250–280 г;
  • цукати — 100 г;
  • ром або коньяк — 80 мл.

Для глазурі:

  • білок — 1 шт.;
  • цукрова пудра — 100 г;
  • лимонна кислота — щіпка.
рецепт медової паски
Спосіб приготування

  1. Замочити родзинки та цукати в ромі або коньяку, залишити настоятися кілька годин.
  2. Додати у тепле молоко дріжджі, цукор і борошно, перемішати та залишити на 15–20 хвилин до утворення пишної опари.
  3. З’єднати яйця, жовтки, цукор, мед, сметану, сіль і ванілін, перемішати.
  4. Додати опару та поступово ввести борошно, замісити м’яке тісто. 
  5. Додати вершкове масло частинами, добре вимісити до еластичності.
  6. Додати підготовлені сухофрукти, перемішати. Залишити тісто у теплому місці на 2–3 години до збільшення в об’ємі.
  7. Розділити тісто, сформувати кульки та викласти у форми, заповнюючи їх на третину.
  8. Дати підрости та випікати при температурі 160 °C приблизно 35–45 хвилин. Остудити.
  9. Збити білок із цукровою пудрою та лимонною кислотою, покрити паски глазур’ю.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
