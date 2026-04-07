Паска "Медова": справжня насолода серед випічки на Великдень 2026

Тісто для паски. Фото: smachnenke.com.ua

Ця медова паска — справжній символ святкового настрою і домашнього затишку. Вона виходить ніжною, волокнистою та з насиченим ароматом меду і сухофруктів. Простий спосіб приготування допоможе створити ідеальну великодню випічку, яка стане окрасою столу.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко тепле — 200 мл.;

дріжджі сухі — 10 г;

цукор — 1 ст. л.;

борошно — 100 г.

Для тіста:

яйця — 3 шт.;

жовтки — 2 шт.;

мед — 180 г;

цукор — 100 г;

сметана — 120 г;

сіль — 2/3 ч. л.;

ванілін — 2–3 г;

вершкове масло — 180 г;

борошно — 650–700 г.

Для начинки:

родзинки — 250–280 г;

цукати — 100 г;

ром або коньяк — 80 мл.

Для глазурі:

білок — 1 шт.;

цукрова пудра — 100 г;

лимонна кислота — щіпка.

Спосіб приготування

Замочити родзинки та цукати в ромі або коньяку, залишити настоятися кілька годин. Додати у тепле молоко дріжджі, цукор і борошно, перемішати та залишити на 15–20 хвилин до утворення пишної опари. З’єднати яйця, жовтки, цукор, мед, сметану, сіль і ванілін, перемішати. Додати опару та поступово ввести борошно, замісити м’яке тісто. Додати вершкове масло частинами, добре вимісити до еластичності. Додати підготовлені сухофрукти, перемішати. Залишити тісто у теплому місці на 2–3 години до збільшення в об’ємі. Розділити тісто, сформувати кульки та викласти у форми, заповнюючи їх на третину. Дати підрости та випікати при температурі 160 °C приблизно 35–45 хвилин. Остудити. Збити білок із цукровою пудрою та лимонною кислотою, покрити паски глазур’ю.

