Паска "Медовая": настоящее наслаждение среди выпечки на Пасху 2026

Паска "Медовая": настоящее наслаждение среди выпечки на Пасху 2026

Дата публикации 7 апреля 2026 16:44
Пасха Медовая: настоящее наслаждение среди выпечки на Пасху 2026
Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua

Эта медовая пасха — настоящий символ праздничного настроения и домашнего уюта. Она получается нежной, волокнистой и с насыщенным ароматом меда и сухофруктов. Простой способ приготовления поможет создать идеальную пасхальную выпечку, которая станет украшением стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко теплое - 200 мл;
  • дрожжи сухие - 10 г;
  • сахар - 1 ст. л;
  • мука - 100 г.

Для теста:

  • яйца - 3 шт;
  • желтки - 2 шт;
  • мед - 180 г;
  • сахар - 100 г;
  • сметана - 120 г;
  • соль - 2/3 ч. л;
  • ванилин - 2-3 г;
  • сливочное масло - 180 г;
  • мука - 650-700 г.

Для начинки:

  • изюм - 250-280 г;
  • цукаты - 100 г;
  • ром или коньяк - 80 мл.

Для глазури:

  • белок - 1 шт;
  • сахарная пудра - 100 г;
  • лимонная кислота - щепотка.
Тесто для пасхи Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Замочить изюм и цукаты в роме или коньяке, оставить настояться несколько часов.
  2. Добавить в теплое молоко дрожжи, сахар и муку, перемешать и оставить на 15-20 минут до образования пышной опары.
  3. Соединить яйца, желтки, сахар, мед, сметану, соль и ванилин, перемешать.
  4. Добавить опару и постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто.
  5. Добавить сливочное масло частями, хорошо вымесить до эластичности.
  6. Добавить подготовленные сухофрукты, перемешать. Оставить тесто в теплом месте на 2-3 часа до увеличения в объеме.
  7. Разделить тесто, сформировать шарики и выложить в формы, заполняя их на треть.
  8. Дать подрасти и выпекать при температуре 160 °C примерно 35-45 минут. Остудить.
  9. Взбить белок с сахарной пудрой и лимонной кислотой, покрыть куличи глазурью.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
