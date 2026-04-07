Пасха Медовая: настоящее наслаждение среди выпечки на Пасху 2026

Паска "Медовая": настоящее наслаждение среди выпечки на Пасху 2026
Дата публикации 7 апреля 2026 16:44
Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua
Эта медовая пасха — настоящий символ праздничного настроения и домашнего уюта. Она получается нежной, волокнистой и с насыщенным ароматом меда и сухофруктов. Простой способ приготовления поможет создать идеальную пасхальную выпечку, которая станет украшением стола.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко теплое - 200 мл;
- дрожжи сухие - 10 г;
- сахар - 1 ст. л;
- мука - 100 г.
Для теста:
- яйца - 3 шт;
- желтки - 2 шт;
- мед - 180 г;
- сахар - 100 г;
- сметана - 120 г;
- соль - 2/3 ч. л;
- ванилин - 2-3 г;
- сливочное масло - 180 г;
- мука - 650-700 г.
Для начинки:
- изюм - 250-280 г;
- цукаты - 100 г;
- ром или коньяк - 80 мл.
Для глазури:
- белок - 1 шт;
- сахарная пудра - 100 г;
- лимонная кислота - щепотка.
Способ приготовления
- Замочить изюм и цукаты в роме или коньяке, оставить настояться несколько часов.
- Добавить в теплое молоко дрожжи, сахар и муку, перемешать и оставить на 15-20 минут до образования пышной опары.
- Соединить яйца, желтки, сахар, мед, сметану, соль и ванилин, перемешать.
- Добавить опару и постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто.
- Добавить сливочное масло частями, хорошо вымесить до эластичности.
- Добавить подготовленные сухофрукты, перемешать. Оставить тесто в теплом месте на 2-3 часа до увеличения в объеме.
- Разделить тесто, сформировать шарики и выложить в формы, заполняя их на треть.
- Дать подрасти и выпекать при температуре 160 °C примерно 35-45 минут. Остудить.
- Взбить белок с сахарной пудрой и лимонной кислотой, покрыть куличи глазурью.
Реклама