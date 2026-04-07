Пасха Медовая: настоящее наслаждение среди выпечки на Пасху 2026

Тесто для пасхального кулича. Фото: smachnenke.com.ua

Эта медовая пасха — настоящий символ праздничного настроения и домашнего уюта. Она получается нежной, волокнистой и с насыщенным ароматом меда и сухофруктов. Простой способ приготовления поможет создать идеальную пасхальную выпечку, которая станет украшением стола.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко теплое - 200 мл;

дрожжи сухие - 10 г;

сахар - 1 ст. л;

мука - 100 г.

Для теста:

яйца - 3 шт;

желтки - 2 шт;

мед - 180 г;

сахар - 100 г;

сметана - 120 г;

соль - 2/3 ч. л;

ванилин - 2-3 г;

сливочное масло - 180 г;

мука - 650-700 г.

Для начинки:

Читайте также:

изюм - 250-280 г;

цукаты - 100 г;

ром или коньяк - 80 мл.

Для глазури:

белок - 1 шт;

сахарная пудра - 100 г;

лимонная кислота - щепотка.

Способ приготовления

Замочить изюм и цукаты в роме или коньяке, оставить настояться несколько часов. Добавить в теплое молоко дрожжи, сахар и муку, перемешать и оставить на 15-20 минут до образования пышной опары. Соединить яйца, желтки, сахар, мед, сметану, соль и ванилин, перемешать. Добавить опару и постепенно ввести муку, замесить мягкое тесто. Добавить сливочное масло частями, хорошо вымесить до эластичности. Добавить подготовленные сухофрукты, перемешать. Оставить тесто в теплом месте на 2-3 часа до увеличения в объеме. Разделить тесто, сформировать шарики и выложить в формы, заполняя их на треть. Дать подрасти и выпекать при температуре 160 °C примерно 35-45 минут. Остудить. Взбить белок с сахарной пудрой и лимонной кислотой, покрыть куличи глазурью.

Предлагаем вам ознакомиться с рецептами, которые мы подготовили на Пасху 2026

Рецепт "Золотого" кулича: долго не черствеет, вкусный даже через неделю.

Ароматный "Королевский" кулич, который не черствеет месяц — проверенный рецепт.

Пасха по 100-летнему рецепту Ольги Франко: попробуйте на Пасху 2026.