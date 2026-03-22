Паска за рецептом бабусі: м'яка 10 днів і не черствіє
Цей рецепт паски передається з покоління в покоління і не втрачає своєї актуальності. Вона виходить надзвичайно пухкою, ароматною та довго не черствіє, навіть через кілька днів залишається м’якою і смачною. Саме така випічка створює відчуття справжнього свята і повертає до смаку дитинства. Простий у виконанні, але дуже вдалий рецепт, який завжди дає стабільно хороший результат.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 500 мл.;
- яйця — 8 шт.;
- олія — 150 мл;
- цукор — 500 мл;
- сметана — 1 скл.;
- дріжджі — 100 г;
- сіль — 1 ч. л.;
- ванільний цукор — 2 пачки;
- родзинки — 200 г;
- борошно — приблизно 2500 г.
Спосіб приготування
- Підігріти молоко до теплого стану, додати дріжджі та трохи цукру, перемішати і залишити в теплому місці, щоб маса активувалась.
- Яйця збити з цукром до світлої пишної маси, додати сметану, олію, ванільний цукор і сіль, перемішати до однорідності.
- Влити дріжджову суміш і ще раз добре перемішати.
- Поступово додати борошно і замісити м’яке, еластичне тісто.
- Накрити і залишити в теплому місці, щоб воно піднялося.
- У підросле тісто додати родзинки, перемішати і дати ще трохи постояти.
- Розкласти у форми, заповнюючи приблизно третину об’єму, залишити підрости.
- Випікати при 180 °C 40–50 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски остудити.
