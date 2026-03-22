Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Паска за рецептом бабусі: м'яка 10 днів і не черствіє

Паска за рецептом бабусі: м'яка 10 днів і не черствіє

Ua ru
Дата публікації: 22 березня 2026 14:44
Домашня паска. Фото: кадр з відео

Цей рецепт паски передається з покоління в покоління і не втрачає своєї актуальності. Вона виходить надзвичайно пухкою, ароматною та довго не черствіє, навіть через кілька днів залишається м’якою і смачною. Саме така випічка створює відчуття справжнього свята і повертає до смаку дитинства. Простий у виконанні, але дуже вдалий рецепт, який завжди дає стабільно хороший результат.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться: 

  • молоко — 500 мл.;
  • яйця — 8 шт.;
  • олія — 150 мл;
  • цукор — 500 мл;
  • сметана — 1 скл.;
  • дріжджі — 100 г;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • ванільний цукор — 2 пачки;
  • родзинки — 200 г;
  • борошно — приблизно 2500 г.
Паски на Великдень. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

  1. Підігріти молоко до теплого стану, додати дріжджі та трохи цукру, перемішати і залишити в теплому місці, щоб маса активувалась.
  2. Яйця збити з цукром до світлої пишної маси, додати сметану, олію, ванільний цукор і сіль, перемішати до однорідності.
  3. Влити дріжджову суміш і ще раз добре перемішати.
  4. Поступово додати борошно і замісити м’яке, еластичне тісто.
  5. Накрити і залишити в теплому місці, щоб воно піднялося.
  6. У підросле тісто додати родзинки, перемішати і дати ще трохи постояти.
  7. Розкласти у форми, заповнюючи приблизно третину об’єму, залишити підрости.
  8. Випікати при 180 °C 40–50 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски остудити.

Великдень паска Великодній тиждень рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації