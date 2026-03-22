Паска за рецептом бабусі: м'яка 10 днів і не черствіє

Домашня паска. Фото: кадр з відео

Цей рецепт паски передається з покоління в покоління і не втрачає своєї актуальності. Вона виходить надзвичайно пухкою, ароматною та довго не черствіє, навіть через кілька днів залишається м’якою і смачною. Саме така випічка створює відчуття справжнього свята і повертає до смаку дитинства. Простий у виконанні, але дуже вдалий рецепт, який завжди дає стабільно хороший результат.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 500 мл.;

яйця — 8 шт.;

олія — 150 мл;

цукор — 500 мл;

сметана — 1 скл.;

дріжджі — 100 г;

сіль — 1 ч. л.;

ванільний цукор — 2 пачки;

родзинки — 200 г;

борошно — приблизно 2500 г.

Паски на Великдень. Фото: smakuiemo.com.ua

Спосіб приготування

Підігріти молоко до теплого стану, додати дріжджі та трохи цукру, перемішати і залишити в теплому місці, щоб маса активувалась. Яйця збити з цукром до світлої пишної маси, додати сметану, олію, ванільний цукор і сіль, перемішати до однорідності. Влити дріжджову суміш і ще раз добре перемішати. Поступово додати борошно і замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити і залишити в теплому місці, щоб воно піднялося. У підросле тісто додати родзинки, перемішати і дати ще трохи постояти. Розкласти у форми, заповнюючи приблизно третину об’єму, залишити підрости. Випікати при 180 °C 40–50 хвилин до рум’яної скоринки. Готові паски остудити.

