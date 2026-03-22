Пасха по рецепту бабушки: мягкая 10 дней и не черствеет
Этот рецепт пасхи передается из поколения в поколение и не теряет своей актуальности. Она получается необычайно воздушной, ароматной и долго не черствеет, даже через несколько дней остается мягкой и вкусной. Именно такая выпечка создает ощущение настоящего праздника и возвращает ко вкусу детства. Простой в исполнении, но очень удачный рецепт, который всегда дает стабильно хороший результат.
Вам понадобится:
- молоко - 500 мл;
- яйца - 8 шт;
- масло - 150 мл;
- сахар - 500 мл;
- сметана - 1 ст;
- дрожжи - 100 г;
- соль - 1 ч. л.;
- ванильный сахар - 2 пачки;
- изюм - 200 г;
- мука - примерно 2500 г.
Способ приготовления
- Подогреть молоко до теплого состояния, добавить дрожжи и немного сахара, перемешать и оставить в теплом месте, чтобы масса активировалась.
- Яйца взбить с сахаром до светлой пышной массы, добавить сметану, масло, ванильный сахар и соль, перемешать до однородности.
- Влить дрожжевую смесь и еще раз хорошо перемешать.
- Постепенно добавить муку и замесить мягкое, эластичное тесто.
- Накрыть и оставить в теплом месте, чтобы оно поднялось.
- В подросшее тесто добавить изюм, перемешать и дать еще немного постоять.
- Разложить в формы, заполняя примерно треть объема, оставить подрасти.
- Выпекать при 180 °C 40-50 минут до румяной корочки. Готовые куличи остудить.
