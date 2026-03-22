Пасха по рецепту бабушки: мягкая 10 дней и не черствеет

Домашний кулич. Фото: кадр из видео

Этот рецепт пасхи передается из поколения в поколение и не теряет своей актуальности. Она получается необычайно воздушной, ароматной и долго не черствеет, даже через несколько дней остается мягкой и вкусной. Именно такая выпечка создает ощущение настоящего праздника и возвращает ко вкусу детства. Простой в исполнении, но очень удачный рецепт, который всегда дает стабильно хороший результат.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко - 500 мл;

яйца - 8 шт;

масло - 150 мл;

сахар - 500 мл;

сметана - 1 ст;

дрожжи - 100 г;

соль - 1 ч. л.;

ванильный сахар - 2 пачки;

изюм - 200 г;

мука - примерно 2500 г.

Куличи на Пасху. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

Подогреть молоко до теплого состояния, добавить дрожжи и немного сахара, перемешать и оставить в теплом месте, чтобы масса активировалась. Яйца взбить с сахаром до светлой пышной массы, добавить сметану, масло, ванильный сахар и соль, перемешать до однородности. Влить дрожжевую смесь и еще раз хорошо перемешать. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть и оставить в теплом месте, чтобы оно поднялось. В подросшее тесто добавить изюм, перемешать и дать еще немного постоять. Разложить в формы, заполняя примерно треть объема, оставить подрасти. Выпекать при 180 °C 40-50 минут до румяной корочки. Готовые куличи остудить.

