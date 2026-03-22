Україна
Пасха по рецепту бабушки: мягкая 10 дней и не черствеет

Пасха по рецепту бабушки: мягкая 10 дней и не черствеет

Дата публикации 22 марта 2026 14:44
Домашний кулич. Фото: кадр из видео

Этот рецепт пасхи передается из поколения в поколение и не теряет своей актуальности. Она получается необычайно воздушной, ароматной и долго не черствеет, даже через несколько дней остается мягкой и вкусной. Именно такая выпечка создает ощущение настоящего праздника и возвращает ко вкусу детства. Простой в исполнении, но очень удачный рецепт, который всегда дает стабильно хороший результат.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • молоко - 500 мл;
  • яйца - 8 шт;
  • масло - 150 мл;
  • сахар - 500 мл;
  • сметана - 1 ст;
  • дрожжи - 100 г;
  • соль - 1 ч. л.;
  • ванильный сахар - 2 пачки;
  • изюм - 200 г;
  • мука - примерно 2500 г.
рецепт паски, яка не черствіє
Куличи на Пасху. Фото: smakuiemo.com.ua

Способ приготовления

  1. Подогреть молоко до теплого состояния, добавить дрожжи и немного сахара, перемешать и оставить в теплом месте, чтобы масса активировалась.
  2. Яйца взбить с сахаром до светлой пышной массы, добавить сметану, масло, ванильный сахар и соль, перемешать до однородности.
  3. Влить дрожжевую смесь и еще раз хорошо перемешать.
  4. Постепенно добавить муку и замесить мягкое, эластичное тесто.
  5. Накрыть и оставить в теплом месте, чтобы оно поднялось.
  6. В подросшее тесто добавить изюм, перемешать и дать еще немного постоять.
  7. Разложить в формы, заполняя примерно треть объема, оставить подрасти.
  8. Выпекать при 180 °C 40-50 минут до румяной корочки. Готовые куличи остудить.

Раньше мы писали о секретном бабушкином рецепте, который все ищут — одна из лучших пасхальных куличей.

Еще вам может пригодиться рецепт идеальной пасхальной глазури, которая не трескается и не осыпается.

Также мы рассказывали о рецепте украинской пасхи за пять минут без замешивания для современных хозяек.

Юлия Щербак - Редактор
