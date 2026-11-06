Печиво "яблука + вівсянка": рецепт без борошна, все змішати та в духовку
Ua ru
6 листопада 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua
Цей рецепт сподобається тим, хто любить просту домашню випічку. Достатньо змішати всі складники, сформувати печиво й відправити його в духовку — і вже за пів години можна подавати смаколик до чаю.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- яблука — 2–3 шт. (360 г);
- банан — 1 шт.;
- яйце — 1 шт.;
- вівсяні пластівці швидкого приготування — 100 г;
- сіль — дрібка.
Спосіб приготування
- Яблука натерти на великій тертці разом зі шкіркою.
- Банан розім’яти виделкою або також натерти.
- Змішати фрукти, додати збите з дрібкою солі яйце та вівсяні пластівці.
- Перемішати масу й залишити на 5–10 хвилин, щоб пластівці набухли. Якщо тісто надто рідке, додати ще трохи вівсянки.
- Сформувати невеликі кульки, злегка приплюснути та викласти на деко з пергаментом.
- Випікати за температури 180 °C приблизно 25–30 хвилин до легкого рум’янцю.
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