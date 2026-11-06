Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто любить просту домашню випічку. Достатньо змішати всі складники, сформувати печиво й відправити його в духовку — і вже за пів години можна подавати смаколик до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яблука — 2–3 шт. (360 г);

банан — 1 шт.;

яйце — 1 шт.;

вівсяні пластівці швидкого приготування — 100 г;

сіль — дрібка.

Печиво з яблуками та вівсянкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яблука натерти на великій тертці разом зі шкіркою. Банан розім’яти виделкою або також натерти. Змішати фрукти, додати збите з дрібкою солі яйце та вівсяні пластівці. Перемішати масу й залишити на 5–10 хвилин, щоб пластівці набухли. Якщо тісто надто рідке, додати ще трохи вівсянки. Сформувати невеликі кульки, злегка приплюснути та викласти на деко з пергаментом. Випікати за температури 180 °C приблизно 25–30 хвилин до легкого рум’янцю.

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