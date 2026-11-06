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Головна Смак Печиво "яблука + вівсянка": рецепт без борошна, все змішати та в духовку

Печиво "яблука + вівсянка": рецепт без борошна, все змішати та в духовку

Ua ru
6 листопада 2026 13:44
Яблучно-вівсяне печиво з бананом: проста випічка без борошна Фото: smachnenke.com.ua
Яблука та яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Цей рецепт сподобається тим, хто любить просту домашню випічку. Достатньо змішати всі складники, сформувати печиво й відправити його в духовку — і вже за пів години можна подавати смаколик до чаю.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • яблука — 2–3 шт. (360 г);
  • банан — 1 шт.;
  • яйце — 1 шт.;
  • вівсяні пластівці швидкого приготування — 100 г;
  • сіль — дрібка.
рецепт яблучного печива з вівсянкою
Печиво з яблуками та вівсянкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яблука натерти на великій тертці разом зі шкіркою.
  2. Банан розім’яти виделкою або також натерти.
  3. Змішати фрукти, додати збите з дрібкою солі яйце та вівсяні пластівці.
  4. Перемішати масу й залишити на 5–10 хвилин, щоб пластівці набухли. Якщо тісто надто рідке, додати ще трохи вівсянки.
  5. Сформувати невеликі кульки, злегка приплюснути та викласти на деко з пергаментом.
  6. Випікати за температури 180 °C приблизно 25–30 хвилин до легкого рум’янцю.

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десерт яблука рецепт печиво
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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