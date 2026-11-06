Яблоки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто любит простую домашнюю выпечку. Достаточно смешать все ингредиенты, сформировать печенье и отправить его в духовку — и уже через полчаса можно подавать лакомство к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яблоки — 2–3 шт. (360 г);

банан — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

овсяные хлопья быстрого приготовления — 100 г;

соль — щепотка.

Печенье с яблоками и овсянкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яблоки натереть на крупной терке вместе с кожурой. Банан размять вилкой или также натереть. Смешать фрукты, добавить взбитое с щепоткой соли яйцо и овсяные хлопья. Перемешать массу и оставить на 5–10 минут, чтобы хлопья набухли. Если тесто слишком жидкое, добавить еще немного овсяных хлопьев. Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 180 °C примерно 25–30 минут до появления легкого румянца.

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