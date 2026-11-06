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Главная Вкус Печенье "яблоки + овсянка": рецепт без муки, все смешать и в духовку

Печенье "яблоки + овсянка": рецепт без муки, все смешать и в духовку

Ua ru
6 ноября 2026 13:44
Яблочно-овсяное печенье с бананом: простая выпечка без муки Фото: smachnenke.com.ua
Яблоки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Этот рецепт понравится тем, кто любит простую домашнюю выпечку. Достаточно смешать все ингредиенты, сформировать печенье и отправить его в духовку — и уже через полчаса можно подавать лакомство к чаю.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яблоки — 2–3 шт. (360 г);
  • банан — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • овсяные хлопья быстрого приготовления — 100 г;
  • соль — щепотка.
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Печенье с яблоками и овсянкой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яблоки натереть на крупной терке вместе с кожурой.
  2. Банан размять вилкой или также натереть.
  3. Смешать фрукты, добавить взбитое с щепоткой соли яйцо и овсяные хлопья.
  4. Перемешать массу и оставить на 5–10 минут, чтобы хлопья набухли. Если тесто слишком жидкое, добавить еще немного овсяных хлопьев.
  5. Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень, застеленный пергаментом.
  6. Выпекать при температуре 180 °C примерно 25–30 минут до появления легкого румянца.

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десерт яблоки рецепт печенье
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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