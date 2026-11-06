Печенье "яблоки + овсянка": рецепт без муки, все смешать и в духовку
Ua ru
6 ноября 2026 13:44
Фото: smachnenke.com.ua
Яблоки и яйца. Фото: smachnenke.com.ua
Этот рецепт понравится тем, кто любит простую домашнюю выпечку. Достаточно смешать все ингредиенты, сформировать печенье и отправить его в духовку — и уже через полчаса можно подавать лакомство к чаю.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, сообщает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яблоки — 2–3 шт. (360 г);
- банан — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- овсяные хлопья быстрого приготовления — 100 г;
- соль — щепотка.
Способ приготовления
- Яблоки натереть на крупной терке вместе с кожурой.
- Банан размять вилкой или также натереть.
- Смешать фрукты, добавить взбитое с щепоткой соли яйцо и овсяные хлопья.
- Перемешать массу и оставить на 5–10 минут, чтобы хлопья набухли. Если тесто слишком жидкое, добавить еще немного овсяных хлопьев.
- Сформировать небольшие шарики, слегка приплюснуть и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать при температуре 180 °C примерно 25–30 минут до появления легкого румянца.
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