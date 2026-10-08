Домашнє печиво з яблуками та фруктами: м’яка випічка до чаю

Печиво на сніданок за 20 хвилин: знадобиться 1 яблуко та 2 яйця
Ua ru
8 жовтня 2026 05:04
Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua
Ароматне домашнє печиво стане чудовим варіантом для затишного сніданку або перекусу. Фрукти можна змінювати залежно від сезону, залишаючи основу рецепта незмінною.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- борошно — приблизно 250 г;
- вершкове масло — 100 г;
- цукор — 100 г;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- розпушувач — 10 г;
- цедра лимона — з 1 шт.;
- лимонний сік — 2–3 ст. л., за бажанням;
- яблуко — 1 шт.;
- груша — 1 шт.;
- сливи — кілька шт.;
- цукрова пудра — для подачі, за бажанням.
Спосіб приготування
- Збити яйця з цукром, сіллю та лимонною цедрою 1–2 хвилини.
- Додати м’яке масло та перемішати. Частинами всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити густе м’яке тісто.
- Яблуко, грушу та сливи очистити, нарізати невеликими кубиками й додати до тіста разом із лимонним соком. Перемішати.
- Викладати тісто ложкою на деко з пергаментом, залишаючи між порціями відстань.
- Випікати при 180 °C 20–25 хвилин у режимі верх-низ без конвекції.
- Готове печиво трохи охолодити та за бажанням посипати цукровою пудрою.
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