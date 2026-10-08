Домашнє печиво з яблуками та фруктами: м’яка випічка до чаю

Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматне домашнє печиво стане чудовим варіантом для затишного сніданку або перекусу. Фрукти можна змінювати залежно від сезону, залишаючи основу рецепта незмінною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

борошно — приблизно 250 г;

вершкове масло — 100 г;

цукор — 100 г;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

розпушувач — 10 г;

цедра лимона — з 1 шт.;

лимонний сік — 2–3 ст. л., за бажанням;

яблуко — 1 шт.;

груша — 1 шт.;

сливи — кілька шт.;

цукрова пудра — для подачі, за бажанням.

Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Збити яйця з цукром, сіллю та лимонною цедрою 1–2 хвилини. Додати м’яке масло та перемішати. Частинами всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити густе м’яке тісто. Яблуко, грушу та сливи очистити, нарізати невеликими кубиками й додати до тіста разом із лимонним соком. Перемішати. Викладати тісто ложкою на деко з пергаментом, залишаючи між порціями відстань. Випікати при 180 °C 20–25 хвилин у режимі верх-низ без конвекції. Готове печиво трохи охолодити та за бажанням посипати цукровою пудрою.

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