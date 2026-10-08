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Головна Смак Печиво на сніданок за 20 хвилин: знадобиться 1 яблуко та 2 яйця

Печиво на сніданок за 20 хвилин: знадобиться 1 яблуко та 2 яйця

Ua ru
8 жовтня 2026 05:04
Домашнє печиво з яблуками та фруктами: м’яка випічка до чаю
Яблучне печиво. Фото: smachnenke.com.ua

Ароматне домашнє печиво стане чудовим варіантом для затишного сніданку або перекусу. Фрукти можна змінювати залежно від сезону, залишаючи основу рецепта незмінною.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • борошно — приблизно 250 г;
  • вершкове масло — 100 г;
  • цукор — 100 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • розпушувач — 10 г;
  • цедра лимона — з 1 шт.;
  • лимонний сік — 2–3 ст. л., за бажанням;
  • яблуко — 1 шт.;
  • груша — 1 шт.;
  • сливи — кілька шт.;
  • цукрова пудра — для подачі, за бажанням.
рецепт печива з яблуками
Печиво з яблуками. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Збити яйця з цукром, сіллю та лимонною цедрою 1–2 хвилини. 
  2. Додати м’яке масло та перемішати. Частинами всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити густе м’яке тісто.
  3. Яблуко, грушу та сливи очистити, нарізати невеликими кубиками й додати до тіста разом із лимонним соком. Перемішати.
  4. Викладати тісто ложкою на деко з пергаментом, залишаючи між порціями відстань. 
  5. Випікати при 180 °C 20–25 хвилин у режимі верх-низ без конвекції.
  6. Готове печиво трохи охолодити та за бажанням посипати цукровою пудрою.

Раніше ми писали про незвичайні млинці на кефірі та молоці "4 склянки". 

Ще радимо звернути увагу на рецепт ідеальних млинців — потрібно 400 мл молока, яйця та 130 г борошна.

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яблука рецепт печиво ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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